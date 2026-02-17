Se încălzește ușor la Cluj. Prognoza meteo 17 februarie 2026

Vremea se încălzește la Cluj-Napoca, marți, 17 februarie 2026.

Temperatura maximă va fi dublă față de ieri, 6 grade Celsius, față de cel mult 3 grade Celsius, luni.

Minima zilei va fi, totuși, negativă, minus 2 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros la Cluj-Napoca.

Viteza vântului va fi de 11 metri pe secundă.

