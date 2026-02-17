Actualitate
Se încălzește ușor la Cluj. Prognoza meteo 17 februarie 2026
Vremea se încălzește la Cluj-Napoca, marți, 17 februarie 2026.Se încălzește ușor la Cluj-Napoca, marți, 17 februarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi dublă față de ieri, 6 grade Celsius, față de cel mult 3 grade Celsius, luni.
Minima zilei va fi, totuși, negativă, minus 2 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult noros la Cluj-Napoca.
Viteza vântului va fi de 11 metri pe secundă.
