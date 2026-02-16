Sorana Cîrstea, în runda a doua la Dubai!

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de peste 4 milioane de dolari.

Sorana Cîrstea / Foto: monitorulcj.ro

Cîrstea (35 ani, 32 WTA) a învins-o pe belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 6-3, 7-6 (8/6) și s-a impus după o oră și 47 de minute, în primul duel dintre cele două jucătoare.

Românca a avut 5-3 în setul al doilea, a ratat o minge de meci la 5-4, iar apoi s-a ajuns în tiebreak. A condus cu 3-0 și 5-2, a fost egalată (5-5), reușind să se impună cu 8-6.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 26.000 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe cehoaica Linda Noskova (21 ani, 14 WTA), a zecea favorită, care a învins-o în 2024, cu 6-4, 4-6, 6-4, în turul al doilea la Brisbane.

Jaqueline Cristian (27 ani, 39 WTA) trebuia să joace luni în primul tur cu canadianca Victoria Mboko (19 ani, 10 WTA), a 11-a favorită, dar aceasta a declarat forfait din cauza unei accidentări la cotul drept. Adversara româncei va fi o croată, Petra Marcinko.

