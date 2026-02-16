A fost aprobat PUZ-ul pentru reconversia fostei platforme Armătura. Vor fi peste 1.000 de apartamente, creșă, hotel și magazine.

PUZ-ul pentru reconversia fostei platforme industriale Armătura a fost aprobat astăzi, luni, 16 februarie 2026, în ședința de Consiliu Local.

24 de consilieri locali ai municipiului Cluj-Napoca au votat „pentru” și au fost două „abțineri”.

Documentația aprobată vizează un teren de 40.977 metri pătrați (aprox 4,1 hectare), aflat în proprietate privată, și propune transformarea fostei zone industriale Armătura într-un ansamblu mixt, cu locuințe, servicii, spații comerciale, educaționale și zone verzi.

Peste 100 mil euro pentru reconversia foste platforme armătura

Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 107 milioane de euro plus TVA, iar beneficiarul este KORO LANDO REAL ESTATE S.R.L..

Etapa 1. Realizarea imobilului aferent parcelei 1, a imobilului de învățământ (creșă) și modernizarea infrastructurii;

Etapa 2. Se vor construi restul imobilelor propuse prin Planul Urbanistic Zonal, demararea lucrărilor pentru această etapă se va face după luna Ianuarie 2027.

După finisarea construcțiilor se va realiza spațiul pentru circulațiile pietonale și se vor amenaja spațiile verzi;

Va fi realizat transferul de proprietate a obiectivelor de utilitate publică propuse către domeniul public al UAT Cluj-Napoca;

Toate costurile aferente proiectului, inclusiv cele cu obiectivele de utilitate publică propuse în afara zonei reglementate, vor fi suportate de către inițiatorul planului urbanistic.

Investitorul Privat propune și este de acord, conform cerințelor stabilite prin Avizul de Oportunitate nr. 94 din 20.03.2024, Avizul Arhitectului - Şef nr. 131 din 21.08.2025 și nr. 180 din 24.11.2025 cu realizarea următoarelor obiective de interes public necesare in zonă pentru folosul comunității publice:

Dezmembrarea suprafețelor de teren necesare regularizării străzii Gării și străzii Oaşului Fundătură (în conformitate cu plansa Reglementari urbanistice - zonificare). înscrierea în C.F. cu titlu de „drum", amenajarea și transferul acestora în proprietate publică, cu titlu gratuit.

Lărgirea și amenajarea străzii Gării şi străzii Oaşului Fundătură (pe tronsonul adiacent PUZ), în baza unor proiecte de specialitate, cu respectarea normativelor și legislației incidente ( amenajare alveolă de parcare la str. Oaşului Fundătură, amenajare alveolă și dotare stație de transport în comun la strada Gării , realizare semnalizare rutieră orizontală și verticală, semaforizare cu buton a trecerii de pietoni de pe str. Gării, realizare lucrări tehnico-edilitare - rețea pluvială, iluminat public).

Proiectarea și edificarea unei constructii cu destinația de invățământ antepreşcolar (capacitate minim 4 grupe), la nivel finisat, cu asigurarea a 5 locuri de parcare și transferul acesteia, în proprietatea Municipiului cu titlu gratuit. Transferul parcelei 14 se va realiza anterior demarării investițiilor din etapa 2.

Amenajarea unui spațiu verde în vecinătatea pârâului Nadăş, cu o suprafață de aprox. 2677 metri pătrați.

Peste 1.000 de apartamente pe fosta platformă industrială Armătura

De asemenea, vor fi 1.293 de locuri de parcare, dintre care 1.115 necesare pentru cele 1.079 de apartamente care vor fi construite acolo.

Conform planului scris al PUZ-ului, doar 36 de apartamente vor fi de peste 100 de mp, iar doar aceasora li se vor aloca 2 locuri de parcare. Cele 1.043 de apartamente sub 100 mp vor avea alocate doar 1 loc de parcare.

Restul parcărilor până la 1.293 vor fi pentru apartohotelul de 4 stele, creșă, birouri, sală de sport și magazine.

În cadrul zonei reglementate prin prezentul PUZ sunt stabilite următoarele obiective de utilitate publică:

Realizarea unui imobil cu funcțiunea de cresă care să poată acomoda minim necesarul din proiectul Armătura și trecerea cu titlu gratuit în Domeniul Public a unei suprafețe de 1695,30 mp – aferentă realizării realizării creșei (Parcela 5).

Realizarea și amenajarea suprafeței verzi din interiorul amplasamentului, trecerea cu titlu gratuit în domeniu public a suprafeței 2677,23 mp.

Modernizarea străzii Gării și Oașului Fundătuă, asigurarea zonelor de stocaj pentru fluidizarea traficului, prevederea unei stații de BUS și trecerea unei suprafețe de 539,97 mp din proprietate privată în domeniu UAT Cluj-Napoca în vederea modernizării infrastructuri.

