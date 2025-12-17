Palatul Parlamentului, scutit de impozitul pe clădiri. Proiectul de lege a trecut de Senat.

Clădirea Palatului Parlamentului ar urma să fie scutită de plata impozitului pe clădiri.

Palatul Parlamentului, scutit de la plata impozitului pe clădiri|Foto: cdep.ro

Clădirea Palatului Parlamentului va fi scutită de plata impozitului pe clădiri pentru spațiile aflate în administrarea Camerei Deputaților și a Senatului potrivit proiectului de lege adoptat, miercuri, de Senat.

Decizia vine în contextul în care Guvernul a aprobat, miercuri, ordonanţa de urgenţă privind impozitele şi taxele locale, care sunt majorate de la 1 ianuarie 2026.

Propunerea legislativ care vizează scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru Palatul Parlamentului a fost inițiată de deputații Gabriel Andronache (PNL), Silvia-Claudia Mihalcea (PSD), Ștefan-Ovidiu Popa (PSD) și Bogdan Rodeanu (USR), potrivit Agerpres.ro

Conform proiectului, nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: „clădirea Palatului Parlamentului, pentru spațiile interioare și exterioare aflate în administrarea Camerei Deputaților și Senatului, utilizate potrivit destinației aprobate de Biroul permanent al fiecărei Camere, respectiv Biroul permanent al Camerei Deputaților sau Biroul permanent al Senatului”.

Prezenta lege va intra în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Senatul este primul for legislativ sesizat, iar Camera Deputaților este for decizional, urmând să dea votul final asupra proiectului.

