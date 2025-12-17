Impozitul pe valoarea de piață a clădirilor, amânat pentru 2027. Guvernul a aprobat ordonanța privind taxele locale.

Guvernul a aprobat ordonanța privind taxele și impozitele locale. Ce se schimbă pentru români?

Guvernul a aprobat ordonanța privind taxele și impozitele locale. Ce se schimbă pentru români?|Foto: monitorulcj.ro

Potrivit ordonanței adoptate miercuri de Guvern, Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) vor aproba, până la data de 31 decembrie, hotărârile privind cotele impozitelor şi taxelor stabilite pentru anul 2026.

Înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, autorităţile publice locale aveau obligaţia de a adopta hotărârile cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar.

Impozitul pe valoarea de piață a clădirilor, amânat pentru 2027. Guvernul a aprobat ordonanța privind taxele locale.

Concret, impozitele și taxele locale vor crește în 2026 în funcție de rata inflației, dar Guvernul a decis amânarea impozitării pe valoarea de piață a clădirilor.

„Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a comunica Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice hotărârile Consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării”, se arată în informarea remisă monitorulcj.ro

Ordonanţa de urgenţă introduce o nouă sancţiune pentru neadoptarea hotărârii de Consiliul local, prin posibilitatea Ministerului Finanţelor de a sista temporar alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume pentru echilibrare, cu excepţia cheltuielilor salariale şi sociale obligatorii.

„Avantajul este că situaţia privind taxele şi impozitele locale este clarificată până la 31 decembrie, în condiţiile de întârziere a publicării pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare, urmare a întârzierii deciziei CCR”, potrivit informării Guvernului.

Noile reglementări adoptate de Guvern vor permite autorităţilor locale aprobarea de îndată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025, de hotărâri ale Consiliilor locale/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la impozitele şi taxele locale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precizează sursa citată.

Ce se schimbă pentru români?

De asemenea, prin ordonanţa de urgenţă adoptată miercuri se armonizează unele termene de intrare în vigoare a unor taxe şi impozite locale.

„Ordonanţa de urgenţă clarifică şi ajustează, înainte de intrarea în vigoare, unele prevederi ale Legii nr. 239/2025, publicată luni şi care urmează să intre în vigoare în 18 decembrie 2025, în vederea asigurării unei aplicări unitare şi coerente la nivelul autorităţilor publice locale”, explică sursa citată.

Principalele clarificări şi ajustări introduse prin OUG sunt următoarele:

*Consiliile locale pot adopta hotărârile privind taxele şi impozitele locale până la 31 decembrie, prin convocarea de îndată a şedinţelor;

*Celelalte taxe şi impozite locale, altele decât cele pentru clădiri şi terenuri, pot fi indexate cu rata inflaţiei;

*Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidenţiale se menţine până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piaţă, conform reformei asumate prin PNRR;

Uniunea Europeană impune creșterea veniturilor bugetare locale, inclusiv prin actualizarea valorii impozabile a proprietăților, astfel încât taxarea să reflecte mai bine valoarea de piață reală și să aducă venituri mai mari pe plan local.

Specialiștii avertizau că majorarea impozitelor pe locuințe ar avea un impact semnificativ asupra populației, în contextul în care noile măsuri se vor suprapune altor măsuri fiscale aplicate deja.

În prezent, impozitul pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele fizice se calculează prin aplicarea unei cote între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, care poate fi ajustată în funcție de rangul localității și zona de amplasare. Pentru persoanele juridice, cotele sunt între 0,08% și 0,2% aplicate la valoarea impozabilă a clădirii, iar pentru clădirile nerezidențiale se aplică între 0,2% și 1,3% la valoarea impozabilă a clădirii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: