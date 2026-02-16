U-BT Cluj, calificare la pas în Cupa României la baschet. „Studenții” au învins Dinamo fără probleme.

U-BT Cluj, din nou în finala Cupei României

În urma acestui succes, „studenții„ vor juca cu trofeul pe masă, miercuri, 18 februarie, de la ora 19.00, împotriva câștigătoarei dintre CSM Târgu Mureș și CSM CSU Raiffeisen Oradea.

Russell a fost desemnat omul meciului, după ce a adunat 14 puncte, 8 recuperări și 6 pase decisive, pentru 20 la indicele eficienței. Creek a înscris cele mai multe puncte din meci, 18 la număr, în timp ce Guzman, Miletic și Richard au adunat câte 10 puncte fiecare, căpitanul nostru ajungând astăzi la 2500 de puncte înscrise în competițiile interne.

Antrenorul Silvășan: „Am controlat jocul de la început până la sfârșit”

„Un meci cu o echipă care a arătat că se poate lupta, o echipă care îmi place, sincer, cum evoluează. I-am urmărit campionatul acesta, fiindcă au câțiva jucători care evoluează la lotul național și au arătat prestații solide și un joc de calitate. Cred eu că noi am fost echipa mai bună în seara asta, am controlat jocul de la început până la sfârșit și până la urmă este ce ne-am dorit, să ne facem treaba și să ajungem în finală. Ne așteptăm adversarul, vedem cine va fi. Evident că Oradea este marea favorită din a doua semifinală, însă vom rămâne să urmărim partida și să vedem cu cine vom juca miercuri. Sincer să spun, la niciun meci nu sunt total mulțumit de intensitatea pe care o arătăm, tot timpul cred că se poate mai bine și cred că acesta e un mod normal de a gândi. Însă băieții au fost profesioniști, au depus efort și și-au făcut treaba. Chiar sunt mulțumit de felul în care ne-am prezentat azi. Se putea și mai bine, mereu e loc de mai bine. Vom analiza meciul și mergem mai departe, încercând să învățăm din greșeli și corectându-le”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor principal U-Banca Transilvania, la finalul partidei.

