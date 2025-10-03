Pilonii de dezvoltare ai Clujului. Club Antreprenor: „Colaborarea eficientă este esențială pentru dinamizarea economiei”.

Administrația trebuie să reprezinte un catalizator al dezvoltării, iar colaborarea cu mediul preuniversitar, universități și mediul de afaceri reprezintă cheia unei creșteri economice sustenabile. „Asigurăm o conlucrare fructuoasă între actanții implicați pentru a facilita preluarea modelelor de bune practici”, spune Mircea Fica, fondator Club Antreprenor.

Pilonii de dezvoltare ai Clujului. Club Antreprenor: „Colaborarea eficientă este esențială pentru dinamizarea economiei”|Foto: monitorulcj.ro

Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv, două platforme consacrate în promovarea inițiativelor educaționale și a dezvoltării sustenabile în multiple sectoare, au organizat, vineri, conferința dedicată Pilonilor de dezvoltare ai Clujului prin colaborarea dintre mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual.

Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual – 3 octombrie 2025

Conferința de la Cluj a adus în actualitate însemnătatea facilitării dezvoltării județene și regionale pe baza colaborării fructoase dintre business, mediul educațional și autorități.

Mircea Fica, Club Antreprenor: Modelele de succes pot contribui la dezvoltarea economică

„Vrem să fim un liant între mediul de afaceri și universități, precum și între mediul de afaceri și administrația locală pentru a dinamiza sectorul afacerilor: urmărim exemplele de succes și identificăm soluții pentru a rezolva din disfuncționalitățile care pot apărea.

Mircea Fica, Club Antreprenor: Modelele de succes pot contribui la dezvoltarea economică|Foto: monitorulcj.ro

Astfel, revista Club Antreprenor împreună cu Ziarul Pozitiv au organizat, vineri, la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC UBB) Cluj-Napoca conferința cu tema «Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual».

Practic asigurăm o colaborare fructuoasă între actanții implicați pentru a facilita preluarea modelelor de bune practici. După Brașov și Alba-Iulia, am ajuns la Cluj, motorul de dezvoltare al Regiunii Nord-Vest, și vom ajunge în marile centre universitare, în Sibiu, Timișoara, Oradea, Iași, Craiova, Constanța.

Încercăm să luăm pulsul în fiecare județ și să prezentăm afaceri sustenabile și eficiente. Clujul este un județ dinamic, iar prezentările și dezbaterile din cadrul proiectului au evidențiat rolul colaborării eficiente pentru dinamizarea economică”, a declarat Mircea Fica, fondator Club Antreprenor.

Dan Tarcea: Investițiile din fonduri europene, impact în educație și mediul de business

Viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, a evidențiat rolul strategiei de dezvoltare asumate de municipiul Cluj-Napoca, care a permis o dezvoltare multi-sectorială cu impact direct în învățământul preuniversitar, prin investițiile constante: 20% din buget este direcționat printr-un efort comun susținut de clujeni pentru susținerea și asigurarea infrastructurii de educație, dar și pentru derularea proiectelor de sprijin pentru elevi.

Parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj pentru dezvoltarea învățământului dual, precum și cel cu universitățile clujene asigură condițiile necesare pentru o resursă umană bine pregătită pentru a activa în mediul de afaceri clujean, astfel încât Clujul oferă un model de bune practici prin inserția pe piața muncii, în urma colaborării dintre instituții, mediul educațional și de business.

„Am reușit aici, la Cluj, să păstrăm oamenii acasă, să dezvoltăm un mediu care să atragă și oameni din alte zone. Am reușit să avem o populație constantă, nu am scăzut ca zonă metropolitană.

Viceprimarul Dan Tarcea: Investițiile din fonduri europene, impact în educație și mediul de business|Foto: monitorulcj.ro

Un studiu realizat de Banca Mondială a scos în evidență că 15% dintre români ar alege municipiul Cluj-Napoca dacă ar decide să își schimbe localitatea de domiciliu. Acest aspect ne dă speranțe că direcția în care merge orașul și județul este una corectă.

Cum am reușit să facem aceste lucruri, pe lângă partea de strategie și de viziune? În primul rând printr-o colaborare cu partenerii. Mă refer la mediul de afaceri, ONG-uri, instituții publice, pentru că nu instituțiile colaborează, ci oamenii. Am reușit să creăm comunități și să dezvoltăm încredere”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea, prezent la eveniment.

În perioada 2007-2021, municipiul Cluj-Napoca a atras cei mai mulți bani europeni la nivel național – peste 430 mil. euro. Comunitățile locale și județene au beneficiat de pe urma fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea proiectelor comunitare.

Vicepreședinte CJ Cluj: „Administrația are rol catalizator în economie și dezvoltarea proiectelor”

Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, a reliefat rolul universităților în dezvoltarea județului, precum și colaborarea dintre administrație și mediul de afaceri:

„Oamenii trebuie să rămână acasă, iar pentru asta trebuie asigurate condiții.

Administrația are rol catalizator în economie și dezvoltarea proiectelor. Paradigma s-a schimbat, astfel încât astăzi nu mai e nevoie doar de locuri de muncă, ci de locuri de muncă plătite corect.

Vakar Istvan, vicepreședinte CJ Cluj: „Administrația are rol catalizator în economie și dezvoltarea proiectelor”|Foto: monitorulcj.ro

Prin proiectele pe care le dezvoltăm cu partenerii noștri creăm condiții pentru ca oamenii să rămână acasă. Aici este rolul administrației, prin colaborarea cu mediul educațional și de business: plusvaloarea rămâne aici.

Putem spune că fondurile europene reprezintă oxigenul acestei bune dezvoltări”, a explicat vicepreședintele CJ Cluj.

Vakar Istvan a accentuat rolul culturii care definește acest spațiu.

„Cultura ne definește spațiul, nivelul civilizațional. Avem 11 instituții de cultură în subordine, cu care suntem de fapt în parteneriat, precum Filarmonica de Stat Transilvania sau Castelul Banffy din Răscruci.

Consilul Județean investește semnificativ în cultură, prin colaborare cu Primăria, care acordă un suport important societății civile.

Avem foarte multe valori și posibilități, iar oamenii de afaceri sunt chemați, împreună cu universitățile și studenții, să folosească aceste posibilități de care dispunem, prin ideile generate de astfel de forumuri”, a adăugat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan.

Marinela Marc (ISJ Cluj): „Învățământul dual - răspunsul concret la nevoia de a forma tineri calificați integrați pe piața muncii”

Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoraului Școlar Județean (ISJ) Cluj a semnalat că între cele 22 de licee cu promovabilitate 100% s-au regăsit și liceele tehnologice din Cluj-Napoca.

Marinela Marc, inspector școlar general ISJ Cluj: „Învățământul dual - răspunsul concret la nevoia de a forma tineri calificați integrați pe piața muncii”|Foto: monitorulcj.ro

Astfel, nu mai discutăm doar de învățământ dual sau de învățământ profesional, ci abordarea vizează învățământul tehnologic-dual, prin colaborarea cu mediul de afaceri clujean. Mai mult, conform noii legi a Educației, mai nou putem vorbi și de învățământ superior dual.

„Angajatorii nu doresc o forță de muncă la nivel primar calificată. Prin dezvoltarea tehnologiei, multe companii au nevoie de forță de muncă supercalificată.

Județul Cluj și municipiul Cluj-Napoca pun accent pe forța de muncă calificată pe anumite domenii. Învățământul dual este răspunsul concret la nevoia reală de a forma tineri calificați integrați pe piața muncii, conectați la cerințele reale ale economiei”, a acentuat Marinela Marc, inspector general ISJ Cluj.

În acest context, elevii și studenții sunt viitorii piloni ai dezvoltării economiei locale. Succesul unui asemnea demers poate fi asigurat printr-o colaborare eficientă între toți actorii implicați.

Astfel, mediul de afaceri este partener activ în procesul formării profesionale, oferind locuri de practică, consiliere, dar mai ales viziune asupra meseriilor viitorului.

Conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual”, FSPAC UBB Cluj-Napocavineri, 3 octombrie 2025|Foto: monitorulcj.ro

ISJ Cluj a demarat o serie de proiecte din fonduri europene destinate susținerii stagiilor de practică ale elevilor: astfel, județul a câștigat toate cele cinci proiecte ce puteau fi accesate prin apelul european.

„Sunt proiecte care își propun îmbunătățirea calității, a eficacității și a relevanței acestui sistem de formare și educație pentru integrarea la absolvire a elevilor pe piața muncii”, a adăugat Marinela Marc.

Unul din aceste proiecte este derulat împreună cu Colegiul Economic „Iulian Pop” pentru diverse specializări tehnice, în colaborare cu Tetarom. Un alt proiect este derulat cu Colegiul de Servicii în Turims Napoca, în parteneriat cu Univers T.

Aeroportul Cluj, pilon esențial în dezvoltarea regională

După cum a semnalat Sorin Costaș, director de marketing Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj, Aeroportul Internațional Cluj este principala poartă de intrare în județ, fiind un reper de bune practici în dezvoltare.

„În 2025, Aeroportul „Avram Iancu” va ajunge la 3,5 milioane de pasageri.

Este al treila an în care aeroportul depășește trei milioane de pasageri într-un an calendaristic. Suntem singurul aeroport regional din România cu o astfel de performanță”, a explicat Sorin Costaș, director de marketing Aeroportul Internațional Cluj.

Sorin Costaș, director de marketing Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj: „30% din traficul de pasageri este reprezentat de sectorul de business”|Foto: monitorulcj.ro

Aeroportul clujean a continuat să investească în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, dar și în oferta de călătorii.

„An de an, de la Cluj, rețeaua de rute se îmbogățește. Avem în mod constant 10-11 operatori aerieni de zboruri regulate. Unii dintre aceștia fac și zboruri sezoniere, mai ales în perioada verii, sau charter turistice, iar rețeaua de destinație este între 55 și 65 de destinații”, a declarat Sorin Costaș, director de marketing Aeroportul Internațional Cluj.

În ceea ce privește dinamizarea economică a regiunii, 30% din traficul de pasageri este reprezentat de sectorul de business.

„Rezultatele unei evaluări trimestriale asupra profilului pasagerilor ne arată că 30% dintre aceștia sunt călători pe segmentul business, ceea ce înseamnă că scopul călătoriei este unul de afaceri.

Circa 27% - 30% este reprezentat de trafic de pasageri în scop turistic, iar diferența este reprezentată de traficul românilor care călătoresc spre marea diasporă românească.

Acest 30% de trafic de pasageri în scop de business ne dă încrederea că Aeroportul Cluj își îndeplinește rolul său de catalizator pentru mediul de afaceri, motor de dezvoltare al întregului județ și pentru municipiul Cluj-Napoca”, a adăugat Sorin Costaș.

Spre exemplu, la nivel intern, zborurile între Cluj și București oferă o gamă tot mai diversificată: pe lângă Tarom, alte două companii – HiSky și AnimaWings – vin cu o ofertă de 10-14 zboruri pe săptămână, aproape câte 2 zboruri pe zi pentru fiecare dintre ele.

Conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual”, FSPAC UBB Cluj-Napocavineri, 3 octombrie 2025|Foto: monitorulcj.ro

„Acest aspect contribuie la dezvoltarea relațiilor de business între Capitală și Capitala Transilvaniei”, potrivit directorului de marketing al Aeroprtului Cluj.

De asemenea, Clujul oferă conexiuni foarte bune către hub-uri aeriene precum Munchen, Varșovia, Zurich și Istanbul.

În cadrul conferinței de la Cluj organizate de Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv, Cătălin Hădadea, șef departament planificare strategică, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, a accentuat rolul proiectelor de dezvoltare din fonduri europene, cu accent pe noile oportunități oferite pentru perioada 2028-2034. De asemenea, importanța și rolul asigurărilor pentru dezvoltarea unor afaceri sigure, precum și impactul soluțiilor IT pentru mediul educațional și de afaceri, dar și rolul energiei sustenabile au fost alte teme abordate în cadrul forumului de la Cluj.

Club Antreprenor va reveni la Cluj cu un nou eveniment dedicat mediului de afaceri în martie 2026.

