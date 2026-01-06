Crimă în Florești. Presupusul autor, arestat preventiv.

Incident șocant produs la începutul acestui an în Florești: cadavrul unui bărbat, cu multiple urme de violență, a fost găsit într-o locuință din comuna clujeană. Un bărbat de 46 de ani, reținut recent de polițiști în acest caz, a fost arestat preventiv.

Cadavrul unui bărbat a fost descoperit, duminică seara, într-o locuință din Florești.

În urma cercetărilor, polițiștii au reținut un suspect în acest caz.

Potrivit ultimelor informații, bărbatul în vârstă de 46 de ani, a fost arestat preventiv.

Duminică, în jurul orei 23.55, polițiștii din Florești au fost sesizați despre faptul că, într-o locuință din aceeași localitate, a fost găsit cadavrul unui bărbat, de 48 de ani, în condiții necunoscute.

În urma sesizării, s-a deplasat un echipaj de ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, care a constatat decesul bărbatului.

Cercetări in rem privind săvârșirea infracțiunii de omor

De asemenea, la fața locului s-a deplasat o echipă complexă, formată din procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, lucrători ai Serviciului de Investigații Criminale, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești și medicul legist, pentru efectuarea cercetării la fața locului, fiind efectuate cercetări in rem cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor.

Astfel, au fost efectuate investigații și cercetări, context în care a fost identificat un bărbat de 46 de ani, cu privire la care sunt efectuate verificări în legătură cu decesul persoanei.

„Din primele probe administrate, în data de 5 ianuarie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus, față de bărbatul de 46 de ani, măsura reținerii pentru 24 de ore”, informează, marți, IPJ Cluj.

Astăzi, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea administrării întregului probatoriu și stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul”, potrivit sursei citate.

IPJ Cluj transmite că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

