Mesajele tinerilor și copiilor cu insuficiență renală, la finalul taberei de iarnă din Cluj: „Așteptăm cu nerăbdare să ne vedem din nou”.

Tinerii și copii dependenți de dializă, care au participat la tabăra de iarnă organizată de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Gradinaru au transmis mesaje de mulțumire.

Tineri și copii bolnavi, la tabăra de iarnă de la Cluj organizată de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru | Foto: Facebook, Emanuel Ungureanu

La finalul celor opt zile de la tabăra de iarnă pentru 30 de copii și tineri care suferă de insuficiență renală cronică, cancer, diabet și alte afecțiuni grave, organizată de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru, Emanuel Ungureanu a primit multe mesaje de mulțumire din partea participanților.

Așa arată majoritatea mesajelor de pe grupul tinerilor și copiiilor din Asociatia pentru Solidaritate si Empatie Delia Grădinaru la finalul celor aproape 8 zile de tabără:

„Salutare dragi mei! Am ajuns cu bine acasă și eu. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste momente frumoase pe care le-am trăit împreună cu voi. Vă îmbrățișez și aștept cu nerăbdare să ne vedem din nou!”

Emanuel Ungureanu a transmis că a fost multă bucurie în cele opt zile de tabără și le-a mulțumit tuturor celor care, din puțin sau din mai mult, ați avut grijă de ei și în acest fel.

„Mulțumesc frumos: Iulius Mall, Clinicilor Dermavision și Derma Elite Cluj, Asociațiilor Derzelas și Kiwanis, prietenilor de la Dog Assist - Terapie Asistata de Animale, vecinului Andrei. Mulțumesc frumos Hotel Univers pentru găzduire și lista poate continua cu oameni buni la suflet care au înțeles că este important să dăruiești clipe de bucurie unor luptători care suferă de: cancer, diabet, insuficiență renală cronică și prea multe alte boli rare...

Un MARE mulțumesc Clinicii Nefromed din Cluj-Napoca, medicilor, asistentelor, personalului auxiliar pentru efortul de a le organiza ședințele de hemodializă. Voi lupta și în 2026 pentru un sistem de sănătate care să-i ajute pe ei și pe toți românii care au nevoie de ajutor. Rămânem aproape! Luptăm pentru viață!”, a conchis Emanuel Ungureanu.

