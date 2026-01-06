„U” Cluj este aproape de un transfer de marcă în această iarnă!

Universitatea Cluj este foarte aproape să dea o adevărată lovitură de imagine în această perioadă de mercato.

Ardelenii sunt foarte aproape să ajungă la o înțelegere cu jucătorul Andrei Coubiș.

În vârstă de 22 de ani, el a crescut la juniorii celor de la AC Milan, însă a fost cedat sub formă de împrumut la Sampdoria, în eșalonul secund din Italia.

Nu s-a impus, însă, iar în ultimele șase luni nu a bifat niciun minut la seniori, astfel că sunt șanse mari ca jucătorul să revină în iarnă la clubul de care aparține.

De această situație este foarte aproape să profite „U” Cluj, echipă care s-a interesat de serviciile sale în această perioadă de mercato și, din ultimele informații, mutarea are șanse mari să se realizeze.

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, fundașul central va semna cu formația pregătită de Cristiano Bergodi și va ajunge sub comanda sa pentru partea a doua a sezonului.

În acest moment, clujenii îi pot folosi în centrul defensivei pe Iulian Cristea, Jonathan Cisse și Elio Capradossi, în timp ce Alin Toșca și Jasper van der Werff ar fi pe picior de plecare de la club.

