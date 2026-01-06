A murit Béla Tarr, legendarul regizor maghiar. A fost premiat la TIFF.24 pentru întreaga activitate.

Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viață marți, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia, notează Agerpres.ro

Regizorul a fost distins anul trecut, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), cu Premiul pentru întreaga activitate.

„A fost alături de noi la ultima ediție TIFF. Mulțumesc Béla Tarr pentru clipele petrecute la Cluj, pentru discuțiile cu spectatorii, cu tinerii cineaşti. Pentru filme, în primul rând. RIP Béla Tarr (1955-2026)”, a transmis Tudor Giurgiu, regizor și președinte TIFF, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea „Satantango” - cu o durată de peste șapte ore - în 1994, după romanul omonim al scriitorului ungar Laszlo Krasznahorkai, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 2025.

Tarr a semnat de asemenea și o adaptare după romanul din 1989 al scriitorului – „Az ellenallas melankoliaja” („The Melancholy of Resistance”) -, plasat într-un loc izolat din perioada comunistă, în filmul „Werckmeister Harmonies”, realizat în anul 2000.

