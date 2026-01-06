Pancu renunță la încă un jucător important de la CFR! Clubul a anunțat despărțirea.

Marcus Coco (29 de ani) nu va mai continua în Gruia și în partea a doua a sezonului.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Venit în România cu surle și trâmbițe după ce evoluase în peste 250 de meciuri în Ligue 1, prima ligă din Franța, aventura fundașului Marcus Coco la CFR se încheie în această iarnă.

Fundașul dreapta n-a impresionat în cele 9 partide pe care le-a disputat în tricoul CFR-ului, astfel că cele două părți au ajuns de comun acord pentru rezilierea contractului.

„Mulțumim, Marcus Coco! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!”, au scris ardelenii pe pagina oficială de Facebook.

Coco a început fotbalul în Franța, la Guingamp, apoi a mai evoluat pentru Nantes. În total, are 260 de apariții în Ligue 1, 11 goluri și 14 pase decisive.

Pe lângă Coco, de la CFR Cluj au mai plecat în această iarnă Louis Munteanu, Lindon Emerllahu, Iacopo Cernigoi și Alessandro Micai, dar pe picior de plecare mai sunt Kresic, Deac, Djokovic, Badamosi, Korenica, Matei Ilie și Kurt Zouma.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: