Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual – 3 octombrie 2025

Experți, reprezentanți ai administrației locale, ai mediului de afaceri, ai instituțiilor de învățământ și ai companiilor clujene vor discuta vineri, 3 octombrie 2025, despre direcțiile de cooperare strategică între pilonii esențiali ai dezvoltării regionale.

Conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj” este organizată de Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv. Partenerii evenimentului sunt: Tipografia Global Print, Distribuție Energie Electrică România (DEER), Monitorul de Cluj / monitorulcj.ro, Eurolife FFH Asigurări, Prezidențial Club ABC și Fundația „Pentru o Românie Modernă”.

Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv, două platforme consacrate în promovarea inițiativelor educaționale și a dezvoltării sustenabile în multiple sectoare, vă invită să participați vineri, 3 octombrie 2025, la conferința cu tema „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual”.

Evenimentul va aduce împreună experți, reprezentanți ai administrației locale, ai mediului de afaceri și ai instituțiilor de învățământ, într-un cadru de dialog menit să contureze direcții clare de cooperare strategică între acești piloni esențiali ai dezvoltării regionale. O atenție specială va fi acordată consolidării parteneriatului dintre educație și economie, cu scopul de a pregăti tinerii pentru provocările și cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii.

Conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj”se va desfășura în Sălile T1 și T2, din Clădirea FSPAC 2, situată pe Str. Minerilor, nr. 85, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Partenerii evenimentului „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj” sunt: Tipografia Global Print, Distribuție Energie Electrică Romania, Monitorul de Cluj / monitorulcj.ro, Eurolife FFH Asigurări, Prezidențial Club ABC și Fundația „Pentru o Românie Modernă”.

Economia județului Cluj a continuat să crească și în 2025, chiar dacă unul dintre principalele sale motoare – industria IT – trece printr-o perioadă de stagnare. Creșterea economică este stimulată de investițiile deja realizate în domenii precum ingineria și producția industrială, precum și în industria farmaceutică și cosmetică. Un alt capitol important este reprezentat de investițiile în infrastructură, realizate cu ajutorul fondurilor europene.

Potrivit Strategiei de dezvoltare teritorială a județului Cluj pentru perioada 2023-2030, județul Cluj va fi în anul 2050 regiunea din România cu cel mai ridicat nivel al calității vieții, precum și cea mai atractivă destinație pentru talente, antreprenori și investitori din teritoriul delimitat de principalele capitale central și sud-est-europene: Budapesta, Belgrad, Sofia, București și Kiev.

Conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj” - despre ce e vorba?

Evenimentul „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual” urmărește:

- consolidarea parteneriatului dintre mediul de afaceri și autoritățile locale,

- identificarea unor soluții durabile pentru dezvoltarea învățământului dual în județul Cluj, un județ strategic pentru economia și industria românească.

Evenimentul își propune să adune experți, autorități locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor de învățământ, pentru a discuta despre colaborarea dintre aceste sectoare esențiale pentru dezvoltarea durabilă a județului Cluj.

Se va pune accent pe importanța consolidării relațiilor dintre educație și industrie, astfel încât tinerii să fie pregătiți pentru provocările și oportunitățile din piața muncii.

Vor lua cuvântul la conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj”

- Emil Boc, Primar, municipiul Cluj-Napoca

- Vakar Istvan, Vicepreședinte, Consiliul Județean Cluj

- Ștefan Florea Dimitriu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Cluj

- Marinela Marc, Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Cluj

- Cătălin Hădadea, Șef Departament Planificare Strategică, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

- Anca Almăjan, Commercial Development Manager, Eurolife FFH Asigurări

- Reprezentant Distribuție Energie Electrică Romania (DEER)

- Reprezentant Facultatea de Științe Politice, Economice și ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca

- Reprezentant Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca

- Reprezentanți companii din județul Cluj

Teme de discuție la conferința „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj” (lista este deschisă)

- Parteneriatul dintre Universitatea Babeș-Bolyai și mediul de afaceri local;

- Care sunt cele mai solicitate meserii de către companiile din județul Cluj?

- Impactul fiscalității asupra antreprenorilor;

- Motoarele de creștere economică – industria; IT&C; medicină și farmacie; energia; turismul; transporturile și infrastructura, agricultura;

- Rolul administrației centrale și al administrațiilor locale în atragerea fondurilor europene; Investiții în infrastructura de transport;

- Diplomația comercială a companiilor din județul Cluj;

- Cum încurajăm companiile locale și multinaționale să producă în țară o serie de bunuri și echipamente pe care le importăm în prezent?;

- Viitorul învăţământul profesional dual în județul Cluj;

- Educația financiară a antreprenorilor;

- Măsuri pentru creșterea brandului și a notorietății județului Cluj.

Agenda conferinței „Pilonii de dezvoltare ai județului Cluj”

09:00 – 09:45: Înregistrarea participanților & Networking

09:45 –11:45: Sesiunea I

11:45 – 12:15: Pauză de cafea și Networking

12:15 – 14:15: Sesiunea a II-a

14:15 – 15:00: Networking

Contact: Mircea Fica, Fondator, Club Antreprenor / 0732. 903. 216 / mircea.fica@clubantreprenor.ro

CITEȘTE ȘI: