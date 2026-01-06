Amenzi de 20.000 de lei pentru firmele de deszăpezire din Cluj-Napoca

Firmele de deszăpezire din municipiul Cluj-Napoca au fost sancționate cu amenzi în valoare de 20.000 de lei.

Primăria Cluj-Napoca a aplicat amenzi în valoare de 20.000 de lei firmelor responsabile de deszăpezire în municipiu, în condițiile în care unele stații de transport public în comun au fost curățate deficitar.

Recent, edilul Clujului anunța că vor fi aplicate amenzi dacă procedura de deszăpezire nu va fi realizată ca la carte.

Primarul Emil Boc a anunțat, marți, aplicarea unor amenzi de 20.000 de lei pentru firmele de deszăpezire din Cluj-Napoca.

„Amenzi în valoare de 20.000 de lei pentru firmele de deszăpezire. Nu au curățat toate stațiile de transport în comun.

Respect pentru banul public!

Calitatea serviciilor prestate cetățenilor este de nenegociat!”, a notat primarul Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Decizia administrației locale vine în contextul în care, duminică seară, edilul Clujului semnala curățarea deficitară a unor stații de transport în comun din oraș, în urma unei vizite în teren.

Atunci, primarul Emil Boc atenționa că firmele care nu își fac treaba vor fi amendate.

„Am ieșit să verific curățarea zăpezii din stațiile de transport în comun din municipiul Cluj-Napoca. Mâine, 5 ianuarie 2026 este o zi lucrătoare, iar, din nefericire, stațiile de transport în comun nu sunt curățate în marea lor majoritate. Dragi firme de dezăpezire… câte stații necurățate, atâtea amenzi aplicate aveți”, a transmis Emil Boc într-un mesaj publicat duminică seara, 4 ianuarie.

