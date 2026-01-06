Plecarea lui Louis Munteanu nu e văzută cu ochi buni: „Nu e un transfer bun!”

Transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United nu este consideră o afacere bună de către toți oamenii din fotbal.

În schimbul său, conducerea ardelenilor va încasa nu mai puțin de 6 milioane de euro, ceea ce înseamnă o consistentă gură de oxigen în vederea rezolvării problemelor financiare.

Fostul jucător al celor de la Steaua, Marius Lăcătuș, este de părere că plecarea sa în Statele Unite ale Americii nu este o afacere bună nici pentru jucător, nici pentru club, care ar fi putut încasa o sumă mai mare în schimbul său.

„Din punct de vedere fotbalistic, nu e un transfer bun. În niciun caz!

Poate, dacă cei din conducerea CFR-ului aveau o altă abordare vizavi de transferul lui Louis Munteanu, poate avea și jucătorul posibilitatea de a evolua într-un campionat mai puternic, unul dintre primele cinci din Europa.

Era mult mai bine pentru el, din toate perspectivele, chiar și financiar”, a spus Marius Lăcătuș pentru Digi Sport.

