Groenlanda, în vizorul administrației Trump. Oficial de la Casa Albă: „Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru insulă”.

SUA clarifică poziția oficială a administrației Trump privind Groenlanda. „Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul insulei”, spune Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al președintelui american Donald Trump.

Adjunctul șefului de cabinet al președintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretențiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziția oficială a guvernului SUA”, respingând în același timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice, relatează marți dpa, citată de Agerpres.ro

Încă din iarna anului trecut, președintele SUA, Donald Trump, declara că dorește ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei arctice bogate în minerale și situate strategic, din motive de securitate națională și internațională.

Întrebat de CNN dacă Washingtonul ar exclude utilizarea forței pentru a prelua Groenlanda, Stephen Miller a declarat: „Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”.

El a spus că insula ar trebui să facă parte din Statele Unite, adăugând că Trump și-a exprimat clar poziția încă de la începutul mandatului său, acum aproape un an.

Miller a susținut că, în calitate de principală putere militară a NATO, SUA au nevoie să controleze Groenlanda pentru a securiza regiunea arctică.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării suveranitatea Danemarcei asupra teritoriului, întrebând care este baza juridică a apartenenței Groenlandei la Danemarca și de ce insula ar trebui să rămână o „colonie a Danemarcei”.

Groenlanda face parte din regatul Danemarcei, dar este în mare parte autonomă și nu este membră a UE. Este importantă din punct de vedere strategic datorită bogăției sale de materii prime și ca bază pentru controlul militar al Arcticii.

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA ar trebui să controleze Groenlanda din motive de securitate națională, o poziție pe care a reiterat-o în weekend.

Sâmbătă, o postare pe rețelele de socializare a fostei consiliere guvernamentale Katie Miller, soția lui Stephen Miller, arăta o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, însoțită de expresia „în curând”, scrisă cu majuscule.

Danemarca, vecinii săi nordici, Regatul Unit, Germania și Uniunea Europeană au respins luni pretențiile SUA, prim-ministrul danez Mette Frederiksen declarând că amenințările lui Trump ar trebui luate în serios și că, dacă SUA aleg să atace o țară NATO, „totul se oprește”.

