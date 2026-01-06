Numirea șefilor SRI și SIE, „la pachet” cu șefii marilor Parchete. Ce alternative are Nicușor Dan?

Potrivit unor surse politice, numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, notează Agerpres.ro

Sursele citate au menționat că pentru cele două servicii de informații sunt avute în vedere și persoane politice.

Astfel, pentru funcțiile de directori ai serviciilor special, președintele Nicușor Dan are „patru – cinci” variante.

În septembrie, șeful statului declara că are o „listă scurtă” privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.

„Este o discuție cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuție serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am față de ei, nu vreau să o deteriorez prin afirmații pe care le fac în spațiul public”, preciza el, într-o emisiune televizată.

Șeful statului a menționat de mai multe ori că discuțiile privind conducerile SRI și SIE se desfășoară „în cadru restrâns”.

„România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situația în care să facem un joc din asta: eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine. Asta în mod cert nu se va întâmpla”, spunea Nicușor Dan, tot în septembrie, la Antena 1.

Întrebat ce fel de oameni și-ar dori în aceste poziții, Nicușor Dan răspundea, la acea vreme:

„Niște oameni care să aibă experiență de viață, care să fie capabili să coordoneze mulți oameni și care să aibă o abilitate politică de a se mișca între foarte multe interese, multe legitime”.

