Declarație comună a liderilor europeni: „Doar Groenlanda și Danemarca își pot decide viitorul”

Mai multe state europene au respins, marți, prin intermediul unei declarații comune, pretențiile SUA asupra Groenlandei.

Liderii europeni apără suveranitatea Groenlandei împotriva pretențiilor SUA|Foto: pexels.com

Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au apărat marți suveranitatea Groenlandei împotriva pretențiilor SUA.

Într-o declarație comună, liderii europeni afirmă că securitatea arctică este „o prioritate” pentru Europa și este critică pentru securitatea internațională și transatlantică, informează Reuters și EFE, citate de Agerpres.ro

„Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile dintre ele. Acestea sunt principii universale și noi nu vom înceta să le apărăm”, se menționează în declarație, citată de Reuters.

„Trebuie să respectăm principiile Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea granițelor”, se mai menționează în declarație, care adaugă că „securitatea în zona arctică trebuie realizată în mod colectiv, în conjuncție cu aliații NATO, inclusiv cu Statele Unite”.

„NATO a precizat clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni își intensifică eforturile”, se mai menționează în declarație.

„Noi și mulți alți aliați ne-am sporit prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța Arcticii și pentru a descuraja adversarii”, au mai declarat semnatarii declarației.

Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să preia controlul asupra Groenlandei și a afirmat duminică pentru revista The Atlantic: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”.

