Mii de clujeni au participat la slujba de Bobotează de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

Mii de clujeni s-au adunat în fața Catedralei Mitropolitane la slujba de Bobotează. 20.000 de sticle cu apă sfințită au fost pregătite pentru a fi împărțite credincioșilor.

Mii de clujeni au participat la slujba de Bobotează de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Clujenii s-au adunat în număr mare în fața Catedralei Mitropolitane la slujba de Bobotează.

Mii de clujeni au participat la slujba de Bobotează de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Piața Avram Iancu a devenit neîncăpătoare: credincioșii s-au adunat în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj, unde au participat la slujbă și au ascultat predica rostită de ÎPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Mii de clujeni au participat la slujba de Bobotează de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În fața catedralei, marți, s-au adunat mii de clujeni care așteptau să ia acasă sticla cu apa sfințită.

Mitropolitul Andrei a adresat un mesaj de binecuvântare pentru participanți. În cadrul evenimentului de sfințire a apei au fost eliberați porumbei alb – un gest simbolic de speranță și pace.

„La Bobotează se descoperă preasfânta Treime și apele se sfințesc. Astfel, sfințirea cea mare a apei este un act de mărturisire a preasfintei Treimi. Într-o lume greu încercată, avem nevoie de Dumnezeu și de viață spirituală”, a transmis ÎPS Andrei în cuvântul său despre importanța praznicului de Bobotează.

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț, a oficiat slujba de sfințire a 20.000 de sticle cu apă, care au fost împărțite credincioșilor|Foto: monitorulcj.ro

Boboteaza sau Epifania este sărbătorită la 6 ianuarie de către Biserica Ortodoxă. Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: