Tot județul Cluj, sub cod galben de ninsori. Cât e valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de ninsori, valabilă inclusiv pentru întreg județul Cluj

Întreg județul Cluj, sub cod galben de ninsori | Foto: monitorulcj.ro

Marți, 6 ianuarie 2025 a fost emis un cod galben de ninsori valabil pentru județul Cluj.

Fenomene vizate: ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger

Clujul, sub cod galben de ninsori | Foto: meteoromania.ro

„Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10...40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15...30 cm”, a transmis ANM. Intervalul de valabilitate pentru atenționarea de mai sus este: 06 ianuarie, ora 10.00 - 09 ianuarie, ora 10.00.

Între 06 ianuarie, ora 18.00 - 08 ianuarie, ora 12.00 sunt vizate următoarele fenomene:

precipitații însemnate cantitativ

ninsori

strat de zăpadă

polei

intensificări ale vântului

„La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare”, a mai transmis ANM.

