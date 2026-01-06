Actualitate
Tot județul Cluj, sub cod galben de ninsori. Cât e valabilă avertizarea?
Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de ninsori, valabilă inclusiv pentru întreg județul ClujÎntreg județul Cluj, sub cod galben de ninsori | Foto: monitorulcj.ro
Marți, 6 ianuarie 2025 a fost emis un cod galben de ninsori valabil pentru județul Cluj.
Fenomene vizate: ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger
„Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10...40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15...30 cm”, a transmis ANM. Intervalul de valabilitate pentru atenționarea de mai sus este: 06 ianuarie, ora 10.00 - 09 ianuarie, ora 10.00.
Între 06 ianuarie, ora 18.00 - 08 ianuarie, ora 12.00 sunt vizate următoarele fenomene:
- precipitații însemnate cantitativ
- ninsori
- strat de zăpadă
- polei
- intensificări ale vântului
„La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare”, a mai transmis ANM.
