Actualitate

Tot județul Cluj, sub cod galben de ninsori. Cât e valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de ninsori, valabilă inclusiv pentru întreg județul Cluj

Întreg județul Cluj, sub cod galben de ninsori | Foto: monitorulcj.ro Întreg județul Cluj, sub cod galben de ninsori | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Marți, 6 ianuarie 2025 a fost emis un cod galben de ninsori valabil pentru județul Cluj.


 

 


Fenomene vizate: ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger

Clujul, sub cod galben de ninsori | Foto: meteoromania.ro

 


„Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10...40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15...30 cm”, a transmis ANM. Intervalul de valabilitate pentru atenționarea de mai sus este: 06 ianuarie, ora 10.00 - 09 ianuarie, ora 10.00.

Între 06 ianuarie, ora 18.00 - 08 ianuarie, ora 12.00 sunt vizate următoarele fenomene:


  • precipitații însemnate cantitativ
  • ninsori
  • strat de zăpadă
  • polei
  • intensificări ale vântului

„La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare”, a mai transmis ANM.

