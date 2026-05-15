Clujul își protejează investițiile: Proiectul instalației de dezintegrare moleculară a deșeurilor, înregistrat la OSIM

Consiliul Județean Cluj a înregistrat la OSIM proiectul privind instalația de dezintegrare moleculară a deșeurilor.

Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a primit din partea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) confirmarea oficială a înregistrării modelului instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj.

Instalația de prelucrare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară a fost inaugurată în octombrie 2025 și funcționează în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) din județul Cluj

Înregistrarea la OSIM a modelului a fost necesară pentru protejarea oficială a drepturilor de proprietate intelectuală dobândite de Consiliul Județean în urma implementării contractului de proiectare și execuție a instalației, ce funcționează deja în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Cluj.

„Este o mare reușită a noastră faptul că am reușit să înregistrăm modelul acestei instalații inovatoare, prin intermediul căreia am generat o veritabilă revoluție verde, obținând din deșeuri energie care va putea fi transformată în bani. Asta înseamnă un pas decisiv spre un viitor verde și o calitate a vieții tot mai ridicată pentru clujeni.

Protecția legală este esențială pentru noi având în vedere caracterul său specific și soluțiile constructive inovatoare incluse în instalație”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Până la 56.000 MW pe an energie verde

Inițiat în 2023 de Consiliul Județean Cluj, prima stație de prelucrare a deșeurilor și transformare a acestora în energie verde a fost inaugurată în toamna anului trecut.

Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor, situată în cadrul Centrului de Management Integrat de Deșeuri (CMID) din Cluj, permite realizarea unui proces complex de tranformare a deșeurilor în particule mici, care sunt transformate în gaz, iar ulterior în energie, iar nivelul de poluare este aproape de zero.

Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor din Cluj dispune de o capacitate de prelucrare de circa 60.000 de tone pe an, adică peste cantitatea de deșeuri produsă astăzi de Cluj.

Obținerea de către Consiliul Județean Cluj a Certificatului de înregistrare OSIM permite consolidarea controlului exclusiv asupra utilizării și multiplicării ulterioare a proiectului instalației către entități publice și private. Demersul are, de asemenea, rolul de a asigura protecția unei tehnologii avansate, cu impact strategic în domeniul gestionării deșeurilor și valorificării energetice, împotriva utilizării abuzive, respectiv pentru menținerea avantajului tehnologic dobândit. În ceea ce privește soluția tehnică implementată în cadrul stației, aceasta aparține, în continuare, firmei Waste Powertech din Târgu Mureș, reprezentată de inginerul Szakács János, care deține inclusiv un brevet în acest sens.

În prezent, România se confruntă dramatic cu problema gestionării deșeurilor. Multiplicarea la nivel național a proiectului revoluționar de la Cluj poate reprezenta o soluție pozitivă în gestionarea deșeurilor, prin dezvoltarea unui proiect românesc.

