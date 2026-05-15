România primește 17 milioane de lei de la UE pentru primul Plan Național de Restaurare a Naturii

Ministerul Mediului anunță că România va avea, în premieră, un Plan Național de Restaurare pentru Natură, finanțat prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2021-2027.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că România a obținut o finanțare europeană de 17 milioane de lei pentru implementarea primului Plan Național de Restaurare pentru Natură.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, proiectul a fost selectat pentru finanțare prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2021-2027 și are ca obiectiv elaborarea și implementarea măsurilor necesare pentru refacerea ecosistemelor degradate.

Ministerul precizează că este pentru prima dată când România va avea un astfel de plan național dedicat restaurării naturii, în contextul noilor obiective europene privind protecția biodiversității și combaterea efectelor schimbărilor climatice.

Finanțarea europeană va fi utilizată pentru pregătirea documentațiilor tehnice, realizarea analizelor și studiilor necesare, precum și pentru dezvoltarea măsurilor care vor sta la baza implementării planului la nivel național.

Planul Național de Restaurare pentru Natură face parte din strategia europeană care urmărește refacerea habitatelor naturale afectate și creșterea rezilienței ecosistemelor în statele membre ale Uniunii Europene.

