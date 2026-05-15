Clujenii, revoltați de „momeala” mortală pentru animale: „Polițiștii au venit, s-au uitat, au ridicat din umeri și au plecat”.

Cazul cuielor înfipte în carne pentru a momi animale pentru a le face rău sau chiar omorî a revoltat clujenii, care au fost nemulțumiți de modul în care au acționat autoritățile.

Cuie înfipte în bucăți de carne, zona Calea Baciului, Cluj-Napoca| Foto: Grup Facebook, Protecția Animalelor Cluj / Moni Moni

Miercuri, 13 mai 2026 acest act de cruzime a fost reclamat de către o tânără, pe un grup de Facebook.

Aceasta a spus pe grupul de Facebook „Protecția Animalelor Cluj” că, în timp ce se afla la plimbare cu cățelul, în zona Calea Baciului din municipiul Cluj-Napoca a găsit bucăți de carne în care sunt înfipte obicete metalice ascuțite.

Ulterior, ea a precizat, în comentarii, pe grupul pe care a postat imaginea cu acele cuie înfipte în carne, că va merge la poliție.

Clujeancă: Polițiștii au venit, s-au uitat, au ridicat din umeri și au plecat

Într-o altă postare, o altă femeie a precizat că plângerea la poliție a fost făcută și că oamenii legii au ajuns la locul faptei.

„(Polițiștii - n. red.) au venit, s-au uitat, au ridicat din umeri și au plecat”, a răspuns femeia, întrebată în comentarii dacă a fost făcută plângere la poliție.

Într-o altă fotografie postată pe grupul de Facebook Protecția Animalelor Cluj apar mai multe bucăți de carne în care erau înfipte cuie.

IPJ Cluj a confirmat că, în cazul acesta s-a „autosesizat în urma unor informații prezentate într-un articol de presă”.

„La data de 13 mai a.c., Secția 1 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că, pe un spațiu verde situat în proximitatea zonei Calea Baciului, au fost identificate mai multe bucăți de carne perforate cu elemente metalice, susceptibile a fi fost amplasate de persoane necunoscute cu scopul de a atrage și vătăma animale.

Sesizarea a fost înaintată Biroului pentru Protecția Animalelor, structură care a demarat verificări specifice pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, identificarea eventualelor persoane implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun, în funcție de concluziile rezultate în urma cercetărilor”, a anunțat IPJ Cluj, joi seara, 14 mai 2026.

Poliția recomandă cetățenilor care identifică astfel de obiecte să sesizeze de îndată autoritățile competente.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: