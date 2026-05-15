Sabău, prima reacție după finala pierdută de „U” Cluj: „Nivel slab! Craiova era de bătut”

„U” Cluj a pierdut finala Cupei României, disputată contra Universității Craiova. Scorul a fost egal după 120 de minute, 0-0, iar oltenii s-au impus la loviturile de departajare, scor 6-5.

Neluțu Sabău a plecat de la „U” Cluj în luna octombrie a anului trecut / Foto: arhivă monitorulcj.ro

În fața a peste 5.000 de suporteri ardeleni, „U” Cluj a pierdut din nou în ultimul act al Cupei, a șasea oară în istoria de peste un veac a clubului.

Rezultatul a fost egal după 120 de minute, 0-0, astfel că s-a ajuns la loviturile de departajare. Oltenii au marcat de șase ori, apoi Popescu a apărat execuția lui Cristea iar Cupa ajunge în Bănie.

În tribunele arenei de la Sibiu s-a aflat și Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul care s-a aflat pe banca Universității Cluj la începutul sezonului.

Sabău: „Trebuie să arăți diferit, era și selecționerul în tribună”

Moțul a rămas dezamăgit de prestația ambelor echipei și de nivelul scăzut al partidei. Sabău a recunoscut că se aștepta la mai mult de la fosta sa echipă, pe care a considerat-o superioară adversarei.

„Era un trofeu pe masă. Craiova mi s-a părut destul de modestă, fără realizări individuale. A avut una-două situații de contraatac, în rest nimic. Mă așteptam să se vadă o calitate în plus, ținând cont de pretențiile lor și de faptul că, de o perioadă lungă, și-au propus să câștige campionatul și trofee.

Din punctul meu de vedere, nivelul a fost foarte slab. Ca jucător trebuie să arăți diferit, era și selecționerul în tribună. Dar presiunea își pune cuvântul și nu mai ai niciun elan de a juca.

Totuși, Craiova putea fi bătută, nu a existat nicio diferență față de «U» Cluj. Dar eu consider că «U» Cluj este mai valoroasă, dacă luăm individual. Craiova nu are un atacant ca Lukic.

A fost grija de a nu primi gol, e greu să revii într-un astfel de meci. Presiunea și oboseala își spun cuvântul. A fost un joc de așteptare a greșelii adversarului”, a spus Sabău la sptfm.ro.

