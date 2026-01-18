Proiectul din Cluj de valorificare energetică a deșeurilor, apreciat de fostul ministru al Energiei. Sebastian Burduja: „O soluție care trebuie aplicată în toată țara”.

Fostul ministru al Energiei laudă proiectul revoluționar dezvoltat de Consiliul Județean Cluj de valorificare energetică a deșeurilor: „La Cluj, cu o soluție 100% românească, din deșeuri se produce energie. Este un posibil proiect de țară”, spune Sebastian Burduja.

Valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj, proiect realizat sub coordonarea Consiliului Județean Cluj prin intermediul stației de tratare prin dezintegrare moleculară – invenție a companiei românești Waste Powertech, condusă de Szakács János, poate deveni un proiect de țară.

„Nu există limite pentru creativitatea românilor. Aici, la Cluj, un român – domnul Szakács, împreună cu Alin Tișe și Consiliul Județean au gândit această stație care valorifică energetic deșeurile. Este un proces fără ardere, dezvoltat 100% de români”, a declarat Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

După cum arată Sebastian Burduja, proiectul revoluționar de la Cluj poate deveni un veritabil proiect de țară, iar soluția dezvolatată de Consiliul Județean Cluj de obținere a energiei din deșeuri merită extinsă la nivel national.

„Este o soluție care trebuie aplicată în toată țara. Asta înseamnă România cu minte și cu energie”, a transmis Sebastian Burduja.

Inițiat în 2023 de Consiliul Județean Cluj, prima stație de prelucrare a deșeurilor și transformare a acestora în energie verde a fost inaugurată în toamna anului trecut.

Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor, situată în cadrul Centrului de Management Integrat de Deșeuri (CMID) din Cluj, permite realizarea unui proces complex de tranformare a deșeurilor în particule mici, care sunt transformate în gaz, iar ulterior în energie, iar nivelul de poluare este aproape de zero.

Soluție 100% românească: energie din deșeuri

„La Cluj, cu o soluție 100% românească, din deșeuri se produce energie. Cu emisii ZERO. Este meritul echipei conduse de Alin Tișe pentru această premieră extraordinară, pe care am văzut-o cu ochii mei. Acesta este un posibil proiect de țară. În loc să ducem gunoiul la groapa, această tehnologie românească ne permite să producem energie. Aer mai curat, facturi mai mici, energie mai sigură.

Curaj, România! SE POATE!”, a adăugat fostul ministrul al Energiei în mesajul său.

Până la 56.000 MW pe an energie verde

Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor din Cluj dispune de o capacitate de prelucrare de circa 60.000 de tone pe an, adică peste cantitatea de deșeuri produsă astăzi de Cluj.

„Poate produce până la 56.000 MW pe an, adică cam cât consumă astăzi Dejul sau Câmpia Turzii.

Până la 56.000 MW pe an energie verde|Foto: monitorulcj.ro

Sau cât ar consuma 25.000 de familii din municipiul Cluj-Napoca. Sau altfel spus, toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean Cluj: Tetarom, Aeroport, Compania de Apă etc. Toate aceste entități nu consumă pe an cantitatea de energie pe care noi o vom produce, valorificând deșeurile. Este un pas sigur pentru un viitor verde al Clujului”, declara în toamna anului trecut Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În prezent, România se confruntă dramatic cu problema gestionării deșeurilor. Multiplicarea la nivel național a proiectului revoluționar de la Cluj poate reprezenta o soluție pozitivă în gestionarea deșeurilor, prin dezvoltarea unui proiect românesc.

