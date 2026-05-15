Iuliu Mureșan e categoric: „La «U» Cluj lipseşte un ADN de învingători, CFR îl are!”

Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova s-au întâlnit miercuri seara, la Sibiu, în ultimul act al Cupei României.

Iuliu Mureșan a revenit în acest sezon ca președinte la CFR Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Cele două combatante s-au anihilat reciproc pe parcursul primelor 90 de minute. A fost 0-0 şi după finalul reprizelor de prelungiri, astfel că partida a fost decisă la loviturile de departajare, scor 6-5 în favoarea oltenilor.

Preşedintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a urmărit finala, însă n-a rămas impresionat de prestaţia echipelor care conduc în acest moment clasamentul Superligii.

Oficialul fostei campioane crede că niciuna nu a tranşat meciul în timpul regulamentar întrucât nu au ADN câştigarea trofeelor.

„A fost un meci între două echipe care nu au în ADN câştigarea trofeelor şi s-a văzut. Au intrat şi antrenorii, şi jucătorii foarte prudenţi, temători şi au jucat la a nu pierde deşi trebuia jucat să câştigi.

Ambele echipe parcă şi-au propus să ajungă la prelungiri şi penalty-uri iar la penalty-uri a fost noroc, inspiraţia lui Popescu. A fost un meci fără spectacol, jucat cu prea multă prudenţă şi frică.

Lui «U» Cluj îi lipseşte să câştige primul trofeu iar apoi poate le intră în ADN. Momentan joacă foarte temător. Pe o echipă matură o vezi când joacă sub presiune. Multe echipe s-au tăiat când au jucat pentru primele două locuri şi au ajuns apoi în play-out, gen Botoşani, Galaţi. Le lipseşte un ADN de campioni, de învingători pe care CFR îl are”, a spus Iuliu Mureşan, într-o intervenţie pentru Prima Sport.

