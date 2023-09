Cum vrea CJ Cluj să transforme gunoaiele în energie electrică, după care în bani? Alin Tișe: „Nu va exista poluare, nici mirosuri”

CJ Cluj intenționează să cumpere o instalație care va dezintegra deșeurile rămase în urma sortării și a tratării mecanice. Procesul va transforma gunoaiele în energie electrică și va aduce bani în plus la bugetul județului.

Consiliul Județean Cluj vrea să facă bani din deșeuri, la CMID / Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj vrea să achiziționeze o instalație modernă care să permită rezolvarea definitivă a problemei gestionării deșeurilor municipale și transformarea acestora într-o resursă de energie electrică.

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Cluj din 28 septembrie se va regăsi un proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării acestei instalații de tratare prin dezintegrare moleculară.

„Noi am început practic realizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) acum câțiva ani ca fiind o primă etapă în a rezolva problemele cu deșeurile din județul nostru. Acest centru a fost finalizat și el, într-adevăr, procesează gunoaiele de la faza brută adusă de la colectare din județ, până la faza de preselectare și aruncarea ultimei fracții în celulele pe care noi le-am construit. Aceasta este etapa 1. Etapa 2 prevede o valorificare a ultimei fracții de gunoi, prin diverse forme de procesare. Am hotărât să se proceseze și această ultimă fracție de gunoi (ceea ce rămâne), pentru a produce chiar bani din aceasta. Am hotărât achiziționarea unei instalații moderne care rezolvă definitiv problema gestionării deșeurilor municipale și transformarea acestora într-o resursă de energie verde”, a declarat șeful CJ Cluj, Alin Tișe, la o emisiune radio.

Deșeurile, transformate în energie electrică

Instalația este una modulară, care va permite tratarea prin dezintegrare a deșeurilor rămase în urma sortării și a tratării mecanice.

Acestea vor fi mărunțite și dezintegrate în instalația respectivă, ceea ce va duce la producerea de gaz (syngaz), care va fi transformat în energie electrică. Energia va fi livrată în sistemul energetic național, ducând și la constituirea de venituri suplimentare pentru Consiliul Județean.

Alin Tișe a explicat exact ce se va întâmpla cu deșeurile și cum vrea CJ Cluj să facă bani din acest proces:

„Adică nu va fi în sistemul de ardere, ci va fi un proces chimic prin care, practic, deșeurile sunt descompuse, mărunțite, dezintegrate în instalația respectivă, după care ele vor fi procesate în niște recipiente speciale. Se va produce gaz, iar gazul în sine produs acolo va fi transformat în energie electrică prin sistemul pe care îl deține această instalație (…) va fi livrat în sistemul energetic național, ducând la constituirea de venituri suplimentare pentru CJ Cluj. Noutatea și oportunitatea constă în posibilitatea de tratare completă prin eliminare, ceea ce va diminua cantitatea de deșeuri reziduale care sunt acum depuse în depozitul existent. Noul sistem, practic, reprezintă o premieră la nivel național pentru că nu se mai aruncă nimic din acest sistem pe care noi îl colectăm de la populație”, a explicat Alin TIșe.

Această instalație va fi amplasată pe un teren în interiorul CMID-ului, de cca. 1000 mp. „Instalația pentru producerea energiei va fi instalată în apropierea unui post de tranformare de energie ca să putem realmente să urcăm curentul produs în sistemul național de rețea electrică”, a mai spus Alin Tișe.

Capacitate de 25 de tone/an

Capacitatea de tratarea a deșeurilor a acestei instalații va fi de aproximativ 25 de tone pe an, spune Tișe: „Adică enorm. Iar energia electrică produsă, sunt calcule care ne spun că vom putea face câteva mii de MW pe oră, ceea ce sper să ducă la mulți bani în bugetul județului”.

De asemenea, potrivit șefului CJ Cluj, instalația este prietenoasă cu mediul: „Procesul acesta de dezintegrare a gunoiului se desfășoară în sistem sistem închis de pompe de vid, astfel că nu generează emisii în atmosferă. Deci nu va exista poluare, nu vor exista mirosuri sau alte chestiuni.”

Totodată, Tișe a evidențiat faptul că pe viitor, dacă se va dori la nivelul municipiului, se va putea obține și energie termică prin acest proces: „Prin acest proces se poate obține energie electrică, dar dacă se va dori în perspectivă, prin acest proces se poate obține și energie termică. S-ar putea folosi energia termică și la încălzirea unor spații.”

Șeful CJ Cluj a precizat că instituția intenționează să cumpere instalația pe un buget multianual: „Vom face o procedură de achiziție și vom vedea de unde ni se oferă oportunitatea de a o cumpăra. Intenționăm să o cumpărăm pe un buget multianual, direct să o achiziționăm de pe piață, și să fie montată într-un timp record. Sper eu ca anul viitor să o avem deja montată, în primăvară, și din acel moment să putem procesa toate gunoaiele.”

