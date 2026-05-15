Imagini cu căsuțele pentru pisicile fără stăpân în Cluj-Napoca. Emil Boc: „Acele pisici vor fi și sterilizate”.

Curând, în Cluj-Napoca vor fi amplasate căsuțe pentru pisicile fără stăpân.

Căsuță pentru pisicile fără stăpân în Cluj-Napoca | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Inițial, anunțul proiectului a fost făcut vineri, 24 aprilie 2026, de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Astăzi, vineri, 15 mai 2026, edilul a vorbit în detaliu despre acest proiect pilot și a spus că demersurile vor începe în scurt timp, iar căsuțele urmează să fie amplasate cât de curând în oraș.

Căsuța a fost prezentată la sediul Primăriei Cluj-Napoca.

„Am încheiat o săptămână cu contracte semnate de mai mult de o jumătate de miliard de euro, iar acum vă prezentăm o nouă achiziție a Primăriei. Este vorba de căsuțele pentru pisicile comunității (fără stăpân - n. red.), conform unui proiect pe care l-am anunțat. Oferim asociațiilor de proprietari căsuțe pentru aceste pisici. Am luat treaba în serios. Am spus de atât de multe ori că un oraș mai prietenos cu animalele este mai prietenos și cu oamenii”, a spus Emil Boc, vineri, 15 mai 2026, la Primăria Cluj-Napoca.

Reporterii monitorulcj.ro vă prezintă câteva fotografii cu căsuța pentru pisicile fără stăpân.

Imagine cu interiorul și exteriorul cășuței pentru pisicile fără stăpân din Cluj-Napoca | Foto: Oleg GHILAS, monitorulcj.ro

După cum se poate observa în fotografia de mai sus, căsuța este compartimentată în trei „camere”, câte una pentru fiecare pisică.

Edilul a precizat că, de luni, 18 mai 2026, asociațiile de proprietari care doresc să primească și să amplaseze căsuțe pentru pisicile fără stăpân pot să o facă, printr-o cerere depusă la registratura Primăriei. Regula va fi „primul venit, primul servit”.

Imagine cu exteriorul căsuței pentru pisicile fără stăpân din Cluj-Napoca | Foto: Oleg GHILAS, monitorulcj.ro

Cererea trebuie să fie însoțită de două documente:

acordul asociației de proprietari cu privire la amplasarea căsuței pentru pisicile comunității

identificarea cu nume și prenume a persoanei desemnate de asociația de proprietari să se ocupe de partea administrativă a căsuțelor

Cât costă căsuțele pentru pisicile fără stăpân din Cluj-Napoca?

„Noi (Primăria Cluj-Napoca - n. red.) vom începe deja, la începutul lunii iunie să amplasăm căsuțele pentru pisicile comunitare. Deja avem 20 de căsuțe care sunt achiziționate și putem achiziționa până la 80, potrivit bugetului aprobat de către Consiliul Local. Atât (buget - n. red.) avem pentru acest an. Costul unei căsuțe este de 750 de lei. Prin acest proiect, noi vom reduce numărul pisicilor comunității, adică acele pisici fără stăpân. Le vom spune pisicile comunității. Pentru că sunt ale noastre și ele. Spun acest lucru pentru că, toate aceste pisici care vor beneficia de căsuțe vor fi și sterilizate, în baza parteneriatului pe care îl avem cu asociațiile de profil. Prin sterilizare și pisicile vor avea o viață mai bună și noi vom ține sub control populația de pisici din comunitate pentru a avea un climat civilizat în orașul nostru. Cluj-Napoca este prietenos cu animalele”, a mai precizat Emil Boc.

Primăria oferă trei lucruri:

căsuțele pentru pisicile fără stăpân un sac mare de mâncare la amplasarea căsuței igienizarea căsuțelor, care se va face o odată la trei luni

