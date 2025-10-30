Energie din deșeuri, la Cluj, în urma unei investiții de 12 milioane de euro. Alin Tișe: „Un pas sigur pentru un viitor verde al Clujului!”

La Cluj a fost inaugurată, joi, stația de tratare prin dezintegrare moleculară, pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județ. În urma acestei investiții, Clujul va produce energie verde - până la 56.000 MW pe an, cât consumul Câmpiei Turzii sau Dejului.

Un proiect inițiat în 2023 de Consiliul Județean a fost inaugurat, joi, la Cluj: este vorba de prima stație de prelucrare a deșeurilor și transformare a acestora în energie verde.

Proiectul, realizat de o firmă românească, urmează un proces complex de tranformare a deșeurilor în particule mici, care sunt transformate în gaz, iar ulterior în energie, iar nivelul de poluare este aproape de zero.

Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor este situată în cadrul Centrului de Management Integrat de Deșeuri (CMID) din Cluj.

„Este un moment unic pentru Cluj, pentru Transilvania și pentru România, pentru că privește transformarea deșeurilor în energie. Cum îmi place mie să spun: «lumină din deșeuri»”, a declarat, joi, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în cadrul unei conferințe de presă susținute cu prilejul punerii în funcțiune a stației de tratare prin dezintegrare moleculară, pentru valorificarea energetică a deșeurilor.

La eveniment au participat și vicepreședinții Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu și Vakar Istvan.

„Cel mai important aspect este că vom produce bani din deșeuri, valorificând în energie: fabrica are posibilitatea ca, modular, să extindem reactoarele și să ajungem la o capacitate de circa 60.000 de tone pe an, adică peste cantitatea de deșeuri produsă astăzi de Cluj.

Iar această cantitate de gunoi va produce până la 56.000 MW, adică cam cât consumă astăzi Dejul sau Cîmpia Turzii. Sau cât ar consuma 25.000 de familii din municipiul Cluj-Napoca. Sau altfel spus, toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean Cluj: Tetarom, Aeroport, Compania de Apă etc. Toate aceste entități nu consumă pe an cantitatea de energie pe care noi o vom produce, valorificând deșeurile.

Este un pas sigur pentru un viitor verde al Clujului”, a adăugat Alin Tișe.

Investiție românească în dezintegrarea deșeurilor și valorificare energetică

Este o invenție 100% românească, o procedură de dezintegrare moleculară care duce la poluare zero.

Ultima fracție a deșeurilor este dezintegrată molecular în cadrul stației de prelucrare|Foto: monitorulcj.ro

După cum a arătat Szakács János, invetatorul stației de dezintegrare moleculară și CEO-ul companiei românești Waste Powertech, deși inițial proiectul a fost propus pentru județul Mureș, autoritățile nu au oferit „nici măcar un sac de gunoi” pentru a testa și a investi în proiect. În schimb, soluția propusă a găsit deschidere la Consiliul Județean Cluj.

„Acum, proiectul trezește interes în celelalte zone ale țării, dar și la nivel internațional”, a explicat Szakács János.

La Cluj a fost inaugurată stația de dezintegrare, care permite transformarea deșeurilor în energie verde|Foto: monitorulcj.ro

„Sunt bucuros că am răspuns pozitiv acestui proiect în urmă cu doi ani de zile. Acum suntem căutați de toate județele din România și din alte țări, pentru a prelua această tehnologie. Proiectul este unic în România.

Cenușa rezultată în urma dezintegrării moleculare poate fi valorificată|Foto: monitorulcj.ro

Pe lângă energia produsă, această «fabrică» va mai produce și o cantitate mică de cenușă, pe care ulterior o putem folosi fie la realizarea bordurilor pentru construcții, fie se vor realiza acele filtre de purificare a apei, pe care mulți le folosesc acasă ori, de ce nu, se va folosi acest filtru la purificarea levigatului care curge din acest gunoi și prin această tehnologie de osmoză aceste filtre vor transforma levigatul în apă distilată. Cu alte cuvinte, tot ceea ce avem și producem din deșeuri va fi valorificat cu un grad de poluare aproape de zero”, a adăugat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Și, foarte important, investiția vizează economii consistente la buget, de circa 5 milioane de euro, în condițiile în care nu va mai fi necesară realizarea unei noi celule de depozitare a gunoaielor:

Clujul produce energie verde: în perspectivă, capacitatea produsă va ajunge la 56.000 MW pe an, cât consumul Câmpiei Turzii sau Dejului|Foto: monitorulcj.ro

„Conform contractului pe care îl avem cu societatea care depozitează ultima fracție de gunoi, există obligația ca în momentul în care cele două celule s-ar umple, Consiliul Județean ar trebui pe cheltuiala proprie să mai realizeze o celulă ecologică. Dar prin introducerea acestui sistem, vom elibera practic prima celulă, iar ele nu se vor mai umple. Iar a treia celulă, o investiție de aproximativ 5 milioane de euro, nu va mai trebui construită. Practic, valorificăm gunoiul depozitat, dar și cel care este produs zilnic”, a declarat Alin Tișe.

Investiția este de 60 de milioane de lei, bani din bugetul Consiliului Județean Cluj.

