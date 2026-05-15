Exproprierea unei benzinării blochează proiectul de revitalizare a Parcului Primăverii

Proiectul de revitalizare și extindere a Parcului Primăverii, care prevede renunțarea la benzinăria de pe strada Almașului, este blocat temporar la etapa de expropriere.

Primăria Cluj-Napoca caută soluții pentru continuarea proiectului și asigurarea unei zone verzi moderne în cartierul Mănăștur, ca parte a ecosistemului ce leagă zona Pădurii Făget de Parcul Iuliu Hațieganu și malul râului Someșul Mic.

„Parcul Primăverii este un proiect la care ținem foarte mult, din păcate acolo avem o problemă legată de exproprierile pentru benzinărie: legislația este destul de vagă în ceea ce privește exproprierea pentru o benzinărie”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea în cadrul unei conferințe de presă desfășurate vineri la Primăria Cluj-Napoca.

Proiectul urmărește amenajarea și revitalizarea Parcului Primăverii și a zonei adiacente: străzile Ion Meșter, Emil Cioran și str. Almașului. Însă, pentru extinderea parcului pe strada Almașului

Concret, proiectanții au propus crearea continuității suprafeței plantate prin eliminarea tronsonului străzii Almașului și a benzinăriei existente. În locul acesteia, va fi extinsă zona parcului, pe care va fi realizată o zonă umedă, aceasta urmând să devină principalul element natural al parcului.

„Va trebui să refacem raportul de evaluare. Sperăm ca în perioada următoare să putem finaliza aceste lucruri și să trecem la următorul pas de a avea terenul disponibil și de a trece la modernizarea acestui obiectiv din centrul cartierului Mănăștur”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.

Boc: Trebuie să-i punem pe toți la masă să găsească soluția exactă

După cum a arătat edilul Emil Boc, în România nu există precedente ce vizează exproprierea unei benzinării, astfel că soluțiile urmează să fie oferite de specialiști, în contextul în care investiția este realizată din fonduri publice.

„La mijloc sunt bani publici. Nu putem acționa ca un privat, avem nevoie de expertize, validate de statul român prin structurile de specialitate în condițiile în care pentru asemenea exproprieri se plătesc resurse publice.

Pentru exproprierea unie benzinării nu există în țară un precedent în acest sens și de aceea trebuie să-i punem pe toți la masă să găsească soluția exactă. Pentru că e vorba de bani publici, trebuie să fie cea mai transparentă procedură.

În implementare, apar genul acesta de probleme pe care nu le poți anticipa uneori”, a explicat primarul Emil Boc.

Modernizarea Parcului Primăverii

Modernizarea Parcului Primăverii are ca obiectiv principal creșterea calității vieții locuitorilor din zonă. Proiectul presupune păstrarea funcțiunii de grădină verde publică a parcului, dar înlocuirea totală a mobilierului urban existent cu mobilier modern, instalarea de rastele pentru biciclete, stații de încărcare atât pentru autoturismele electrice, cât și pentru biciclete/trotinete electrice, precum și modernizarea iluminatului public cu tehnologie LED.

De asemenea, străzile adiacente parcului își vor păstra sensul de circulație și se vor transforma în suprafețe de tip shared space. În ceea ce privește arborii, numărul acestora va fi suplimentat – peste 1000 de arbori și arbuști în zonă.

În primăvara anului 2022, municipalitatea a scos la licitație contractul pentru proiectare și execuție a lucrărilor, estimat la 27.522.403 de lei. Oferta câștigătoare a fost depusă de asocierea de firme ilfovene Garden Center Grup SRL și de Ro-Verde Landscaping SRL, cu o valoare de 23.804.502 lei. Conceptul de reorganizare a parcului a fost realizat de arhitecții Vlad Sebastian Rusu, Octav Olănescu și de Studio 82.

Una dintre schimbările majore prevăzute vizează renunțarea la benzinăria de pe strada Almasului, în locul căreia va fi extinsă zona parcului, fiind realizată o zonă umedă, aceasta urmând să devină principalul element natural al parcului.

