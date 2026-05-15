Pancu a auzit declaraţia lui Varga şi a reacţionat dur: „CFR mi-a dat o groapă, nu o şansă!”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul CFR-ului, continuă dialogul de la distanță cu patronul Neluţu Varga.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Tensiunea continuă în Gruia între Daniel Pancu şi patronul Neluţu Varga!

După ce omul de afaceri i-a răspunsul actulului antrenor al formaţiei din Gruia într-o intervenţie pentru monitorulcj.ro, antrenorul a decis să nu-i rămână „dator”.

Fostul atacant al Rapidului i-a răspuns afaceristului în acelaşi mod în care vorbise şi la flash-interviul de la finalul meciului din ultima etapă, încheiat 0-0 contra Universităţii Craiova.

„Da, bine, nu ştiu ce nesimţit să fiu, nu ştiu la ce se referă. Distanţa dintre CFR şi celelalte echipe va fi din ce în ce mai mare. Ei câştigau campionate când existau două echipe cu condiţii. Acum sunt 5-6. E un teren aici lângă stadion, la două-trei minute, după aia trebuie să investeşti la nivelul celorlalte cluburi.

CFR-ul mi-a dat o groapă. Victor Angelescu e singurul care a spus că e rău că m-am dus la CFR. Eu am dat şansă CFR-ului. Eu am adus clubul ăsta pe locul trei. Louis Munteanu a atras atenţia de la naţională şi a plecat pe milioane.

Eu sunt un mare plus la acest club. Eu mi-am consumat foarte multă energie. Sunt cel mai mare suporter al CFR-ului. Să mă faci nesimțit... Eu ce am făcut aici e un mare plus. Eu am cerut nişte lucruri normale.

Eu de la Rapid ştiu că mă doresc oamenii. Nu am negociat cu nimeni. E departe Rapidul acum. Eu sunt concentrat, nopţi nedormite, pentru că am crezut în băieţii ăştia. Dacă aveam nişte bonusuri la meciuri, eram mai bine în clasament.

Nu e om rău Ioan Varga. Am stat cu el la masă. Mi-a povestit. A băgat multe milioane în clubul acesta. E dedicat, trup şi suflet. Tot ce produce, multe lucruri vin aici la club.

Nu e vreo trădare. Nu ar fi trădare. Dacă sunt cel mai mare suporter al CFR-ului. Echipa asta cu 3-4 transferui de top se bate la campionat. Se vor mai pierde jucători, iar e o problemă. Dacă voi pleca de la CFR, va fi uşor pentru noul antrenor. Nu poate fi descris în cuvinte ce am găsit aici. Nu-şi poate bate joc cineva de mine. Respectul trebuie să existe.

Repet, nu ştiu în ce context a spus. Poate nu e. Poate o fi zis în glumă, râzând. Probabil că sunt 70 de antrenori care stau la coadă. Acum oricine vine, echipa e pe făgaşul normal. Sunt şanse mari să jucăm în Europa. Am avut o săptămână grea cu jucătorii. Suntem singura echipă cu rotunjire. De trei zile vorbesc cu jucătorii. Suntem obligaţi să câştigăm jocul cu FC Argeş”, a spus Pancu pentru Digi Sport.

