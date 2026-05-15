Focus Olanda la TIFF.25: mistere neliniștitoare, realism absurd și clasici care au făcut istorie

Cinematografia Țărilor de Jos este celebrată la cea de-a 25-a ediție a Festivalul Internațional de Film Transilvania (12-21 iunie 2026, Cluj-Napoca) printr-o selecție care reunește atât debuturi recente prezentate în marile festivaluri europene, cât și filme-cult care au influențat generații întregi de cineaști.

Focus Olanda la TIFF.25: mistere neliniștitoare, realism absurd și clasici care au făcut istorie|Foto: tiff.ro

Focus Olanda, curatoriat de Evgeny Gusyatinskiy din echipa de programare a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR), aduce laolaltă povești despre comunități care se destramă încet, familii în criză, personaje consumate de propriile obsesii și lumi în care absurdul pare perfect normal.

Din selecție fac parte unele dintre cele mai interesante titluri recente din cinemaul olandez, dar și clasice precum Dispariția (Spoorloos, r. George Sluizer, 1988) sau Așii (Spetters, r. Paul Verhoeven, 1980). Lor li se adaugă filmul olandez deja anunțat în Competiția Oficială TIFF.25: Gol goluț (Truly Naked), debutul regizoarei Muriel d'Ansembourg, un coming-of-age curajos și provocator.

Focus Olanda la TIFF.25: mistere neliniștitoare, realism absurd și clasici care au făcut istorie|Foto: tiff.ro

Olanda va fi reprezentată și în juriile TIFF.25: Sandra den Hamer (CEO al Netherlands Film Fund între 2023 și 2026 și parte din echipa IFFR peste două decenii) va face parte din Juriul Competiției Oficiale, iar René Wolf, care are în spate o carieră de peste 35 de ani ca programator de film la Eye Filmmuseum din Amsterdam, va face parte din Juriul Zilelor Filmului Românesc.

Focus Olanda este realizat la TIFF.25 cu sprijinul SEE NL, al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România și al Consulatului Regatului Țărilor de Jos din Cluj-Napoca.

Când ai o mamă (A Messy Tribute to Motherly Love, r. Dan Geesin)|Foto: tiff.ro

Căprioara (Whitetail, r. Nanouk Leopold, 2025) spune povestea lui Jen, o pădurară din sudul Irlandei obișnuită să țină totul sub control, până când întoarcerea unui fost iubit scoate la suprafață tensiuni, amintiri și lucruri rămase nerezolvate. Filmul construiește o tensiune mocnită, pe fundalul unei comunități mici și al unei păduri în care pericolul pare mereu aproape, cu o interpretare puternică din partea Natashei O'Keeffe, cunoscută publicului larg din serialul Peaky Blinders.

Prezentat în premieră în cadrul secțiunii Semaine de la Critique de la Cannes, În lanul de trestii (Reedland, r. Sven Bresser, 2025) este un debut construit în jurul unui personaj care nu știe dacă încearcă să găsească un vinovat sau să scape de propria vină. Amplasat într-o regiune de mlaștini și câmpuri de stuf, filmul urmărește cum o crimă transformă încet rutina unei comunități într-un spațiu dominat de neîncredere și tăceri incomode.

În Ca-n povești (De Idylle, r. Aaron Rookus, 2025), un bărbat trecut de 40 de ani încearcă să-și refacă viața după ce își asumă sexualitatea la finalul unei relații de zece ani, sora lui, o soprană cunoscută, primește un diagnostic care îi schimbă complet perspectiva asupra viitorului, în timp ce bunica lor începe să caute o metodă demnă de a-și încheia viața. Filmul trece natural de la situații stânjenitoare la momente foarte intime și găsește umor exact acolo unde personajele încearcă cel mai mult să păstreze aparențele.

Fabula (r. Michiel ten Horn, 2025) amestecă umorul negru, folclorul și elementele de realism magic în povestea lui Jos, un infractor mărunt din Limburg convins că familia lui este urmărită de generații de ghinion. După ce o tranzacție de droguri merge prost, el începe să caute explicații pentru toate lucrurile care i-au distrus viața, într-o lume populată de personaje ciudate, superstiții locale și întâmplări care par tot mai desprinse dintr-un coșmar absurd.

Dispariția (Spoorloos, r. George Sluizer, 1988))|Foto: tiff.ro

Într-o lume în care oamenii pot exploda literalmente din cauza presiunii emoționale, Samuel încearcă să își continue viața după moartea soției sale. Îi sunt alături un prieten prea insistent și o mamă hotărâtă să îl „repare", care contribuie la amestecul de umor negru, body horror și haos din care este compus Când ai o mamă (A Messy Tribute to Motherly Love, r. Dan Geesin, 2026).

După un accident care o lasă fără vedere, Lot, o adolescentă de 17 ani obișnuită cu o viață activă și independentă, ajunge într-un centru de recuperare pentru persoane cu deficiențe de vedere, unde trebuie să învețe din nou cele mai simple lucruri. În Voi vedea (I Shall See, r. Mercedes Stalenhoef, 2025), noile relații și rutina centrului o ajută să se adapteze unei lumi complet schimbate, în timp ce continuă să viseze imagini pe care, în realitate, nu le mai poate vedea.

Considerat astăzi unul dintre marile thrillere psihologice europene, Dispariția (Spoorloos, r. George Sluizer, 1988) pornește de la dispariția unei femei într-o benzinărie de pe o autostradă din Franța și ajunge, treptat, într-un teritoriu mult mai întunecat decât pare la început. Publicația Variety l-a numit unul dintre cele mai bune omagii aduse lui Hitchcock, iar Stanley Kubrick a declarat că e unul dintre cele mai înfricoșătoare filme făcute vreodată, ceea ce nu-i puțin lucru.

Un alt clasic olandez care va putea fi văzut în cadrul Focus Olanda este Așii (Spetters, 1980), regizat de nimeni altul decât Paul Verhoeven (RoboCop, Total Recall, Basic Instinct, Elle). Filmul urmărește trei tineri obsedați de motocross, sex și ideea unei vieți mai bune, într-un portret deloc romantic al Olandei de la începutul anilor '80. La momentul lansării, Spetters a generat un scandal din cauza modului explicit în care vorbea despre violență, sexualitate și masculinitate, dar a devenit între timp unul dintre titlurile esențiale din filmografia lui Verhoeven, contribuind decisiv la succesul lui ulterior în Statele Unite.

Selecția Focus Olanda de la TIFF.25 este întregită de cine-concertul Nopți albe (Nooit meer slapen, r. Boudewijn Koole), unde filmul despre un geolog aflat într-o călătorie inițiatică la limita supraviețuirii în tundra arctică este dublat de muzica premiată în 2016 cu Oscarul olandez, reinterpretată live chiar de doi dintre muzicienii implicați în înregistrarea originală, Alex Simu și George Dumitriu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: