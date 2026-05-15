A fost semnat contractul pentru modernizarea podului Garibaldi. Emil Boc: „Este o investiție strategică”.

Modernizarea podului Garibaldi, un proiect cu impact major pentru infrastructura și mobilitatea din oraș, intră în linie dreaptă: Primăria a semnat contractul pentru realizarea investiției ce va asigura o conexiune modernă pentru cartierul Grigorescu.

Contractul pentru modernizarea podului Garibaldi a fost semnat, vineri, la Primăria Cluj-Napoca.

Proiectul prevede demolarea podului existent și realizarea unui nou pod, care va avea 4 benzi, piste pentru biciclete și trotuare pietonale. Lucrările vizează amenajarea zonelor din jur și modernizarea intersecției. În perioada lucrărilor efective va fi asigurat un pod provizoriu pentru menținerea circulației în zonă.

„Am început, luni, cu semnarea contractului pentru trenul metropolitan.

A urmat contractul pentru Spitalul Regional și încheiem săptămâna cu semnarea contractului pentru Podul Garibaldi – investiție de 8 milioane de euro.

Este un pod strategic. Va fi dărâmat podul actual și vom construi unul nou. După semnarea contractului vom trece la demararea lucrărilor”, a declarat, vineri, primarul Emil Boc în cadrul unei conferințe de presă.

„Acest pod nu se poate construi sub trafic. Actualul pod trebuie dărâmat și reconstruit. Pentru a diminua disconfortul de trafic, vom amplasa un pod provizoriu în prelungirea de la strada George Coșbuc, care va asigura conexiunea cu Splaiul Independenței.

Prima dată vom amplasa podul provizoriu, după care se va trece la demolarea podului și realizarea unui pod cu o structură nouă”, a explicat primarul Emil Boc.

„După ce va fi gata podul, picioarele podului vor rămâne ancorate în structura zidului, astfel încât ulterior vom putea construi un pod pietonal și pentru bicicliști.

Inclusiv stăvilarul pe care îl avem acolo va fi unul nou. Construcția va include o variantă modernă pentru ecosistemul acvatic”, a mai adăugat edilul Clujului.

Valoarea totală a podului este de 8 milioane de euro, din care aproape 2 miliaone de euro pentru podul provizoriu.

Graficul de realizare este unul ambițios:

*25 mai – ordinul de începere a lucrărilor

*prezentarea graficului detaliat: aprobarea planului de management al traficului

*25 septembrie – podul provizoriu trebuie să fie realizat

*în termen de 6 luni trebuie realizat noul pod – 25 martie 2027.

Astfel, pe noul pod provizoriu se va circula începând cu data de 25 septembrie. După această dată, actualul pod va fi demolat și vor urma lucrările la noul obiectiv.

Licitația pentru realizarea proiectului a fost lansată în vara anului trecut, iar șase firme au depus oferte: licitația a fost câștigată de Geiger Transilvania (din județul Mureș), însă oferta a fost contestată de ARL Cluj. În aprilie 2026, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă.

Astfel, după semnarea contractului, implementarea proiectului de modernizare a podului Garibaldi va intra în linie dreaptă.

