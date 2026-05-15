Clujul, gazda Campionatului Mondial de Karate 2026. Consiliul Județean a alocat 530.000 de lei pentru susținerea evenimentului.

Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Campionatul Mondial de Karate WUKF se va desfășura la Cluj-Napoca, în perioada 22-26 iulie 2026.

Alin Tișe: Campionatul Mondial de Karate pune Clujul pe harta sportului internațional

Pentru susținerea organizării acestui eveniment, Consiliul Județean (CJ) Cluj a alocat suma de 530.000 de lei.

„Am ales să alocăm peste jumătate de milion de lei în vederea organizării unui campionat mondial care va pune, din nou, Clujul pe harta sportului internațional. Consiliul Județean Cluj susține astfel sportul de performanță, oferind talentaților sportivi clujeni șansa de a evolua și a performa în fața celor dragi. Dincolo de acest consistent sprijin financiar, îi vom încuraja și din tribune, cu speranța că vor obține, din nou, performanțe de excepție”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean, publicat vineri, 15 mai 2026, pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Cluj.

Campionatul Mondial WUKF 2026 va avea loc la BT Arena, în perioada 22 - 26 iulie, și va reuni sute de sportivi din întreaga lume, ce vor evolua în discipline precum kumite (luptă) și kata (forme), la categorii de greutăți și vârste variate.

Foto: DepositPhotos.com

