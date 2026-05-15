Nicușor Dan exclude varianta unui nou mandat pentru Ilie Bolojan: „Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză!”

Președintele Nicușor Dan susține că prioritatea este formarea unei majorități stabile în Parlament și avertizează că un guvern fără susținere politică solidă ar putea genera o nouă criză.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că nu intenționează să îl nominalizeze din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, în contextul negocierilor privind formarea viitorului Guvern.

Declarația vine după ce în spațiul politic a fost avansată varianta ca Ilie Bolojan să fie a doua propunere de premier, care să fie acceptată pentru evitarea alegerilor anticipate.

„Nu să dau răspunsuri particulare, ci numai generale. Un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și întrebarea fundamentală este care să fie majoritatea”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a declarat vineri că varianta desemnării liderului PSD, Sorin Grindeanu, în funcția de prim-ministru este o ipoteză care, în acest moment, nu pare probabilă, conform Agerpres.ro.

Nicușor Dan: „Întrebarea esențială este cine susține guvernul”

Șeful statului a afirmat că principala problemă în această perioadă este identificarea unei majorități parlamentare capabile să susțină un executiv stabil.

„Care este majoritatea parlamentară care susține acest guvern, e o întrebare dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea”, a spus președintele.

Nicușor Dan a explicat că o eventuală coaliție presupune mai mult decât o simplă susținere punctuală în Parlament și implică negocieri privind structura guvernului și funcțiile din administrație.

„Când spunem coaliție spunem acel protocol, cu reprezentare proporțională în Guvern, cu acord pe prefecți, secretari de stat. Nu spun că ajungem acolo. E însă responsabilitatea noastră ca, la sfârșit, acest Guvern să fie susținut pe chestiuni de politică publică. Altfel, intrăm în conflict”, a mai declarat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui vin în contextul consultărilor politice programate pentru perioada următoare, în care partidele parlamentare trebuie să contureze o nouă majoritate guvernamentală.

