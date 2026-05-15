Atenție, floreșteni! Va fi închisă temporar circulația pe strada Crizantemelor.

Circulația pe Strada Crizantemelor din Florești va fi închisă temporar. Tronsonul oferă acces către municipiul Cluj-Napoca.

Strada Crizantemelor din Florești | Foto: Google Maps / Fotografie ilustrativă

Anunțul a fost făcut astăzi, vineri, 15 mai 2026, de Primăria comunei Florești.

Circulație închisă temporar pe strada Crizantemelor din Florești, drum care face legătura cu Cluj-Napoca

„Marți, 19.05 (2026 - n. red.) în intervalul orar 09.30 - 11.00, circulația pe strada Crizantemelor din Florești va fi închisă temporar pentru desfășurarea unor lucrări de relocare a doi stâlpi de curent electric. Intervenția necesită utilizarea unei macarale de mari dimensiuni, iar pentru siguranța participanților la trafic este necesară închiderea completă a circulației pe durata lucrărilor”, a anunțat Primăria comunei Florești, vineri, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Primăria a rugat cetățenii să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară din zonă.

O nouă față pentru strada Crizantemelor din Florești, folosită ca alternativă pentru a ajunge în Cluj-Napoca

În Florești există drumuri alternative care fac legătură cu municipiul Cluj-Napoca, unul dintre ele, pe „prin spate” pe la Vivo/Metro, pe Răzoare, cu urcare de pe strada Crizantemelor.

Acolo, legătura cu strada Răzoare Florești se face cu strada Crizantemelor, unde urcă floreștenii cu mașinile pentru a ajunge în Cluj-Napoca.

Recent au început lucrările de reabilitare pe strada Crizantemelor din Florești.

„Începând cu data de 24.02.2026, demarăm lucrările de reabilitare a străzii Crizantemelor, pe tronsonul cuprins între strada Răzoare și str. Tăuțiului”, a transmis Primăria Florești, luni, 23 februarie 2026, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Autobuz Cluj-Napoca - Florești care va avea rută pe străzile Răzoare și Crizantemelor

În septembrie 2025, CTP Cluj anunța că împreună cu Primăria Florești au demarat procedurile de înființare a două noi linii de transport în comun. O linie de transport în comun va avea traseul pe:

strada Răzoare

str. Crizantemelor

str. Sub Cetate

parcul Baza Sportivă Florești

Cea de-a doua linie va deservi cu microbuz locuitorii comunei de pe strada Pădurii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: