AUTOSTRADA TRANSILVANIA: Execuția a ajuns la 94% pe tronsonul Nădășelu–Zimbor

Lucrările pe un nou segment din Autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu de 94%, iar autoritățile anunță finalizarea în cursul acestui an.

Lucrările pe tronsonul Nădășelu–Zimbor din Autostrada Transilvania, aproape finalizate, cu intervenții la carosabil și sistemele de siguranță. | Sursa foto: captură video Facebook Cristian Pistol

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că lucrările pe secțiunea Nădășelu – Zimbor sunt aproape de final, atingând un stadiu fizic de 94%. În prezent, se lucrează la așternerea stratului de uzură, montarea parapetului median, lucrări de consolidare, dar și la instalarea sistemelor de iluminat.

Nodul Românași, în plină execuție

În paralel, continuă lucrările la Nodul Rutier Românași, care va asigura conexiunea cu drumuri importante din zonă. Aici, stadiul fizic este de aproximativ 45%. Pe șantier sunt mobilizați zeci de muncitori și utilaje, care execută lucrări de infrastructură și instalații.

Finalizare estimată în 2026

Potrivit șefului CNAIR, toate aceste lucrări, inclusiv secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, sunt programate să fie finalizate în acest an. Valoarea totală a contractelor depășește 2,5 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Autostrada Transilvania este considerată un proiect major de infrastructură, cu rol esențial în dezvoltarea economică și în conectarea României la rețelele europene de transport, într-un context geopolitic tot mai complex.

