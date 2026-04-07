Lotul Zimbor - Poarta Sălajului de pe A3 ar putea fi deschis în mai. Tronsonul Nădășelu mai așteaptă.

Secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschisă luna viitoare

Lucrările pe lotul Zimbor - Poarta Sălajului sunt pe ultima sută de metri.

„În sfârșit, deschidere în curând pe A3 Zimbor-Poarta, dar Nădășelu mai așteaptă. Dacă doresc, cei de la UMB pot inaugura în prima parte a lunii mai sectorul Zimbor-Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania. Mai sunt doar două puncte critice: un zid de sprijin și nodul cu DJ108A/DN1F dintre Românași și Poarta Sălajului”, a anunțat Asociația Pro Infrastructură, luni, 6 aprilie 2026, într-o postare pe Facebook.

Potrivit API, într-un caz optimist, în iulie ar putea fi terminat și tronsonul Nădășelu-Zimbor.

„Cândva în vară, nu mai devreme de iulie, pot termina și tronsonul Nădășelu-Zimbor. Mai sunt destule de făcut: în special în zona supratraversării DN1F la sud de Mihăiești unde se pregătesc de devierea drumului național ca să poată executa autostrada. Și la sud de Topa Mică au de tras, după pasajul A3 peste DN1F. Mai au porțiuni de asfalt de așternut, plus structurile de finalizat și desigur restul finisajelor”, a precizat API.

Întârzieri pe Autostrada Transilvania

Asociația Pro Infrastructură a mai spus că loturile Nădășelu - Zimbor și Zimbor - Poarta Sălajului se numără printre cele sacrificate de UMB din 2023 și până în prezent și au devenit o pată pe blazonul constructorului care în ultimii 3 ani și-a concentrat masiv forțele pe Autostrada A7.

Potrivit sursei citate, contractele pe cei 42,3 kilometri de pe Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului au fost semnate cu UMB în 28.12.2020, respectiv 01.07.2020, ambele prevăd câte 12 luni de proiectare și alte 24 de execuție. Au primit ordinele de începere în 25.01.2021 și 31.05.2021 și autorizațiile de construire în mai multe etape în 2021, ultima fiind dată în decembrie 2021.

„Conform termenelor inițiale, ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice din dealul Zimbor și dificultățile din teren. Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive, cum ar fi cele de la Nădășelu din septembrie 2021 și de la Topa Mică în 2022, și chiar dacă includem bâlbele, tergiversările și indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile. Din fericire, epopeea se apropie de sfârșit”, se mai arată în postare.

Viaductele de la Nădășelu și Topa mică, șanse de finalizare în 2026

API a mai adăgat că turcii de la Ozaltin au șanse bune să inaugureze cele două devieri de traseu de la Nădășelu și Topa Mică în noiembrie-decembrie 2026, cu 3 luni înainte de termen, repetând exact aceeași figură frumoasă de pe Drumul Expres DEx12 Craiova-Balș unde au deschis circulația în decembrie 2024. Dacă vor reuși, ambele performanțe vor fi curate, fără extensii de timp și dispute birocratice.

„Contractul aferent devierilor de traseu de la Nădășelu și Topa Mică fost semnat cu Ozaltin în 05.06.2024 și prevede 9 luni de proiectare și 18 de execuție. Ordinul de începere aferent lucrărilor a fost dat în 04.08.2025, iar autorizațiile de construire au fost emise în 11.07.2025 și 01.09.2025. Așadar, termenul de finalizare este martie 2027”, a conchis API.

La finalul lunii martie 2026, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că lucrările pe secțiunea Nădășelu – Zimbor sunt aproape de final și au ajuns un stadiu fizic de 94%.

Tot atunci, Cristian Pistol a mai precizat că progresul efectiv în teren a depășit 50% la viaductele de la Nădășelu și Topa Mică, iar de la finalul lui 2026 se va putea circula între Zimbor și Târgu Mureș pe o distanță de peste 130 km.

Autostrada Transilvania este considerată un proiect major de infrastructură, cu rol esențial în dezvoltarea economică și în conectarea României la rețelele europene de transport, într-un context geopolitic tot mai complex.

CITEȘTE ȘI: