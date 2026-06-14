Alin Tișe cere formarea urgentă a unui Guvern: „Interesul național nu este negociabil!”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un nou mesaj în contextul crizei politice de la nivel național, susținând că România are nevoie urgent de un Guvern funcțional și că interesele de partid nu trebuie să fie puse înaintea interesului național.

Alin Tișe afirmă că România nu mai poate aștepta soluționarea disputelor politice și cere responsabilitate din partea liderilor politici. | Foto: monitorulcj.ro

Alin Tișe afirmă că România nu mai poate aștepta soluționarea disputelor politice și cere responsabilitate din partea liderilor politici. Președintele Consiliului Județean Cluj susține că țara are nevoie de stabilitate, autoritate și de un Guvern care să poată lua decizii.

Liberalul spune că niciun partid și niciun politician nu ar trebui să pună interesele politice deasupra interesului național.

Alin Tișe: „România are urgent nevoie de un guvern”

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, președintele Consiliului Județean Cluj a declarat că a rămas consecvent pozițiilor exprimate în ultima lună și a cerut depășirea blocajului politic.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Niciun partid nu este mai mare decât țara noastră. Niciun om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nicio strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării”, a transmis Alin Tișe.

„Interesul național nu este negociabil”

Liderul administrației județene clujene susține că PNL trebuie să pună interesul României înaintea intereselor politice.

„Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic”, a afirmat Tișe.

Acesta consideră că România are nevoie de decizii rapide și de asumare din partea clasei politice.

„Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje. Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit”, a adăugat președintele CJ Cluj.

„România are nevoie de guvernare, nu de spectacol politic”

În mesajul său, Alin Tișe a criticat disputele politice din ultimele săptămâni și a subliniat că cetățenii sunt cei care au de pierdut atunci când interesele de partid prevalează.

„Când interesele de partid ajung deasupra interesului național, cei care pierd sunt românii. România nu are nevoie de spectacol politic, ci de guvernare. Nu de calcule electorale, ci de soluții”, a transmis acesta.

La finalul mesajului, Alin Tișe a precizat că vorbește atât din perspectiva unui om de administrație, cât și a unui antreprenor.

„În primul rând, ca antreprenor de 20 de ani și ca om de administrație, dezvoltare și reformă, spun categoric că această țară are urgent nevoie de guvern”, a concluzionat președintele Consiliului Județean Cluj.

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