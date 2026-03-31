Fonduri de 9 milioane de lei pentru Spitalul Pediatric Monobloc. Alin Tișe: „Proiectul va avansa în acest an”.

Înainte de finalizarea proiectului de buget pentru 2026, liberalul clujean Alin Tișe a făcut presiuni pentru susținerea Spitalului de Copii în sistem monobloc, investiție medicală realizată la Cluj. „Am sunat toți liderii politici din județ”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat, marți, că administrația județeană continuă eforturile pentru a asigurarea finanțări necesare pentru construcția Spitalului Pediatric Monobloc, proiect medical însemnat pentru județul Cluj, cu impact regional.

„Împreună cu sumele pe care le alocăm din bugetul nostru, fondurile ne vor permite să ieșim cu construcția din pământ anul acesta”, a explicat Alin Tișe în ședința de Consiliu Județean de marți.

„În legătură cu Spitalul Pediatric Monobloc, vă spun că am avut unele discuții înainte de a se finaliza bugetul pentru 2026. Pot spune că am avut curajul să sun la fiecare dintre liderii politici din județ, cu rugămintea ca, dacă există dorință, fiecare parlamentar să contribuie pentru a se aloca suma necesară pentru spitalul de copii”, a declarat Alin Tișe.

De altfel, în toamna anului trecut, Alin Tișe lansa un apel public autorităților locale transilvănene să sprijine realizarea Spitalului Pediatric Monobloc, obiectiv medical exclus de Guvernul Bolojan din PNRR.

Acum, administrația județeană a continuat eforturile pentru susținerea acestui proiect esențial pentru sănătatea copiilor, prin identificarea de fonduri și demersuri concrete către politicieni și parlamentari în vederea sprijinirii acestei investiții sanitare:

„Unii dintre colegi, în special cei de la UDMR și PNL, au fost de acord imediat. Am vorbit și cu liderii celorlalte partide, dar unii au spus că nu pot, pentru că se discută doar la nivel național. Dar au avut deschiderea să ajute în viitor. Deci nimeni n-a zis că nu-și dorește”, a adăugat președintele Consiliului Județean Cluj.

În cadrul eforturilor de strângere de fonduri pentru Spitalul Pediatric Monobloc a participat și Primăria Cluj-Napoca. Până în prezent, Consiliul Județean a reușit să adune aproape 2 milioane de euro, care împreună cu alte fonduri bugetare ce vor fi prevăzute, vor permite vansarea lucrărilor în teren:

„Și Primăria Cluj-Napoca ne-a ajutat cu fonduri. Acum avem 9 milioane de lei adunate din mai multe surse. Iar împreună cu sumele alocate din bugetul nostru, aceste fonduri ne vor permite să ieșim cu construcția din pământ anul acesta”, a mai spus Alin Tișe.

Costurile pentru realizarea Spitalului Pediatric Cluj sunt estimate la 400 de milioane de euro. Lucrările în teren la Spitalul Pediatric Monobloc au debutat în martie 2025, în urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

În toamna anului trecut, președintele Consiliului Județean Cluj declara că administrația județeană ia în calcul scoată la vânzare clădiri și terenuri aflate în proprietatea județului pentru a construi Spitalul Pediatric Monobloc. Printre alternativele luate în calcul pentru finanțarea proiectului se regăsește și posibilitatea contractării unui credit de la Banca Europeană de Investiții (BEI).

Spital pediatric unic în România

De importanță vitală pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie, viitorul Spital Pediatric Monobloc va avea un regim de înălțime de S+P+5E+Etaj tehnic și va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI. Vor fi 8 săli de operație, 18 secții din care secție îngrijiri cronice și paliative, ATI, compartiment arși etc.

Construirea Spitalului Pediatric Monobloc a fost atribuită asocierii BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG’ART S.R.L, valoarea acestuia fiind de 970.011.238,95 lei, fără TVA.

