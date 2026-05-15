UDMR ia în calcul intrarea în opoziție dacă nu va fi refăcută fosta coaliție. Kelemen Hunor: „NU facem guvern cu premier tehnocrat și miniștri PSD”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că formațiunea pe care o conduce nu exclude varianta de a intra în opoziție în cazul în care refacerea coaliției de guvernare nu este posibilă.

Kelemen Hunor: „NU facem guvern cu premier tehnocrat și miniștri PSD” | Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după ședința de vineri, 15 mai 2026, a Consiliului Reprezentanților Uniunii (CRU), că prima opțiune a formațiunii sale este de a reface fosta coaliție de guvernare, însă nu exclude nici varianta de a intra în opoziție.

„Dacă nu se poate găsi o soluție prin care să avem o majoritate sau, în cel mai rău caz, dar asta ar fi a treia, a patra etapă, un guvern minoritar, dar cu o susținere transparentă, fără AUR, atunci, sigur, există posibilitatea să rămânem în opoziție. Dar nu asta este prima opțiune. Prima opțiune este să refacem coaliția”, a spus Kelemen Hunor, vineri, potrivit Agerpres.ro.

Kelemen Hunor: UDMR nu face guvern cu premier tehnocrat și miniștri PSD

De asemenea, el a respins și varianta unui guvern cu premier tehnocrat și cu miniștri de la PSD și UDMR.

„Nu există această variantă. Există o singură variantă în capul nostru și acesta este dezideratul, dacă îl putem atinge, să refacem coaliția. PSD-UDMR este un guvern minoritar. Cum știți, PNL nu susține un astfel de guvern, asta înseamnă că trebuie să mergi la AUR și la celelalte formațiuni, iar din punctul nostru de vedere, nu funcționează”, a explicat Kelemen Hunor.

La Cluj-Napoca a avut loc, vineri, 15 mai 2026, Consiliul Reprezentanților Uniunii (CRU) al UDMR, în cadrul căruia, președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a prezentat un raport politic.

„În perioada următoare - eu nu pot să vă promit astăzi - că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, va putea să participe la guvernare, poate că vom intra în opoziție. Pe mine nu mă sperie așa ceva, consider că pentru construcție, opoziția poate să fie o șansă nouă. Dar noi vrem să fim partea unui guvern care să fie în stare să facă ordine în țară, să dea soluții bune la problemele țării și la terminarea mandatului, la terminarea ciclului guvernamental, să putem spune că la ceea ce ne-am angajat în campania electorală în 2024 am reușit să ducem la bun sfârșit, chiar dacă nu integral, dar în mare măsură”, a spus Kelemen Hunor în raportul său în fața CRU.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: