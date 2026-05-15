Terasă verde pentru parkingul de pe strada Moților. Emil Boc: „Vom multiplica acest model și vom încuraja prin stimulente realizarea acoperișurilor verzi”.

Primăria analizează opțiunea acordării unor stimulente fiscale pentru realizarea acoperișurilor verzi, după modelul parkingului de pe strada Moților, care va beneficia de o terasă verde generoasă. „E un proiect fanion ce va fi aplicat și la alte parkinguri. Modelul va putea fi urmat și în cazul clădirilor private”, spune Emil Boc.

Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Consiliul Local va aproba în ședința de săptămâna viitoare un proiect verde cu impact însemnat în reducerea poluării: realizarea unei terase verzi de tip parc la acoperișul parkingului de pe strada Moților, pe o suprafață de peste 810 mp.

După cum a anunțat edilul Emil Boc, proiectul va fi extins, iar Primăria analizează opțiunea acordării unor facilități fiscale pentru cei care vor realiza acoperișuri verzi la clădirile din oraș.

„Este primul parking cu terasă verde: o oază de verdeață în centrul orașului ce va contribui la diminuarea poluării. E un proiect la care lucrăm de un an de zile”, a anunțat, vineri, primarul Emil Boc în cadrul unei conferințe de presă susținute la Primăria Cluj-Napoca.

Investiția este estimată la 14.714.188,06 de lei, inclusiv TVA, cu o durată de implementare de 1 an: 6 luni pentru proiectare și 6 luni pentru execuție.

Concret, proiectul vizează realizarea unei terase verzi de peste 800 mp la acoperișul parkingului de pe strada Moților. Și fațada parkingului va fi verde, iar platoul de deasupra intrării în parcarea Primăriei va beneficia de o terasă verde extensivă.

Terasa verde de pe acoperişul parkingului nu reprezintă doar o inițiativă estetică, ci o măsură concretă pentru un Cluj mai verde în condițiile în care integrarea infrastructurii verzi în cadrul construcțiilor publice existente reprezintă o direcție strategică de acțiune a municipiului:

„Acest proiect se dorește a fi un proiect fanion și un model de bune practici ce va putea fi aplicat ulterior și la alte parkinguri, dar care va putea fi urmat și în cazul clădirilor private.

Lucrăm la un program de a stimula cetățenii, inclusiv prin potențiale facilități fiscale, să-și pună acoperișuri verzi”, a spus Emil Boc.

Prin realizarea acestei terase verzi cu rol multifuncțional, parcarea supraetajată a Primăriei Cluj-Napoca va deveni un spațiu de referință în peisajul urban, oferind un mediu plăcut şi funcțional pentru utilizatori.

În continuare, administrația locală va multiplica acest model, iar amplasarea acoperișurilor verzi ar putea fi încurajată prin stimulente fiscale:

„Proiectul pe care îl realizăm la parkingul Primăriei arată că se poate. Vom multiplica acest model, acolo unde este posibil, și la celelalte clădiri publice și, de asemenea, va fi o invitație lansată proprietarilor particulari să-și facă acoperișuri verzi.

Analizăm dacă ne permite Codul fiscal să venim cu o parte de stimulente, la plata impozitului, pentru a-i încuraja pe cei care amplasează acoperișuri verzi”, a adăugat primarul Emil Boc.

În urmă cu doi ani, administrația locală a amplasat sute de panouri fotovoltaice pe mai multe clădiri publice din oraș.

Investiția a fost realizată în contextul în care Clujul are ca obiectiv să fie primul oraș din România care să fie neutru din punct de vedere climatic, în primele 100 orașe din UE care să atingă acest obiectiv până în 2030, conform planului asumat cu Comisia Europeană.

„Pentru clădirile verzi avem deja această facilitate fiscală de reducere cu 50% a impozitului pe clădire. Am menținut măsura, chiar dacă bugetul nu este încurajator. Această facilitate vine să întărească în continuare dimensiunea verde, nepoluantă a orașului”, a mai spus primarul Emil Boc.

