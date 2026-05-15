Proiectul parcului din cartierul Bună Ziua, blocat din lipsă de fonduri. Emil Boc: „Imediat ce apar soluțiile financiare, vom trece la realizarea investiției”.

Parcul din cartierul Bună Ziua, proiect ce vizează amenajarea unei zone verzi extinse de peste 10 hectare, a fost pus pe lista de așteptare. „Banii bugetului au fost împărțiți, dar când vom identifica sursele de finanțare, parcul se va realiza”, spune primarul Emil Boc.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca

Proiectul pentru amenajarea noului parc din cartierul Bună Ziua a fost parte a unui concurs de soluții realizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR), însă momentan investiția nu poate fi concretizată din lipsă de fonduri, a anunțat, vineri, primarul Clujului, Emil Boc, în cadrul unei conferințe de presă.

„Pentru Parcul din cartierul Bună Ziua nu avem bani momentan”, spune Emil Boc.

Primul parc public din cartierul clujean Bună Ziua vizează amenajarea unei suprafețe de 11,45 hectare, de-a lungul pârâului Becaș, obiectiv natural care reprezintă principalul atractor al parcului. Terenul pe care parcul urmează să fie amenajat se află între străzile Mihai Românu - Calea Turzii și strada Măceșului.

„Ați văzut bugetul pe care l-am aprobat: nu sunt resurse financiare, astăzi, pentru a începe realizarea parcului din Bună Ziua, dar avem resurse în schimb pentru a finaliza școala din acest cartier.

Evident, imediat ce apar soluții financiare – fie europene, fie alt tip de resurse - vom începe construcția parcului Bună Ziua”, a explicat primarul Emil Boc.

În 2026, Clujul mizează pe un buget de 835 de milioane de euro: peste 300 de proiecte – inclusiv proiecte majore precum metroul, centura metropolitană și trenul metropolitan – se află în diverse etape de implementare.

„Banii bugetului au fost împărțiți, avem peste 300 de proiecte în derulare, aflate în diverse faze de realizare. Dar când vom identifica sursele de finanțare, parcul se va realiza”, a explicat primarul Emil Boc.

Infrastructură educațională: școală în cartierul Bună Ziua

Pe lista proiectelor la care vor începe lucrările în acest an se regăsește și școala din cartierul Bună Ziua, investiție de 30 de milioane de euro.

La mijlocul lunii aprilie a fost semnată autorizația de construire pentru noua școală de cartier, proiect care va deservi peste 600 de elevi. Investiția vine ca răspuns la creșterea numărului de locuitori din cartierul Bună Ziua, unde cererea pentru locuri în școli este tot mai mare.

