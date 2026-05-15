Sănătate

Pacient confirmat cu hantavirus la Arad

Un pacient a fost confirmat infectat cu hantavirus la Arad: nu a călătorit în afara țării în ultimii trei ani.

Un pacient a fost confirmat cu hantavirus, vineri, la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Arad, dar este în stare bună, testul PCR ieșind pozitiv, însă nu s-a stabilit și tulpina.

Surse din cadrul Spitalului Județean din Arad au declarat că este vorba de un pacient internat în 8 mai cu stare febrilă, care nu a călătorit niciunde în afara țării în ultimii trei ani, potrivit Agerpres.ro


Rezultatul testului PCR a sosit vineri și este pozitiv la hantavirus. Specialiștii urmează însă să stabilească ce tulpină este.

Aceleași surse precizează că pacientul este în stare bună și stabilă, internat la o secție de boli infecțioase a spitalului.


Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în perioada 2023 – 2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecție cu hantavirus. 

