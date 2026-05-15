Sănătate
Pacient confirmat cu hantavirus la Arad
Un pacient a fost confirmat infectat cu hantavirus la Arad: nu a călătorit în afara țării în ultimii trei ani.Un pacient a fost confirmat infectat cu hantavirus la Arad: nu a călătorit în afara țării|Foto: magnific.ro
Un pacient a fost confirmat cu hantavirus, vineri, la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Arad, dar este în stare bună, testul PCR ieșind pozitiv, însă nu s-a stabilit și tulpina.
Pacient confirmat cu hantavirus în Arad
Surse din cadrul Spitalului Județean din Arad au declarat că este vorba de un pacient internat în 8 mai cu stare febrilă, care nu a călătorit niciunde în afara țării în ultimii trei ani, potrivit Agerpres.ro
CITEȘTE ȘI:
„Operațiune fără precedent”. A început debarcarea pasagerilor de pe nava cu hantavirus.
Rezultatul testului PCR a sosit vineri și este pozitiv la hantavirus. Specialiștii urmează însă să stabilească ce tulpină este.
Aceleași surse precizează că pacientul este în stare bună și stabilă, internat la o secție de boli infecțioase a spitalului.
Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în perioada 2023 – 2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecție cu hantavirus.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: