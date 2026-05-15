BNR menține dobânda cheie la 6,50% pe an și avertizează că inflația va crește mai mult decât era estimat din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Banca Națională a României (BNR) a decis, vineri, 15 mai 2026, menținerea dobânzii cheie la 6,50% pe an.

BNR menține dobânda cheie la 6,50%/an | Foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Consiliul de Administrație (CA) al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit vineri în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, a informat banca centrală, într-un comunicat de presă.

BNR menține dobânda cheie la 6,50% pe an

Dobânda cheie reprezintă costul la care băncile comerciale se împrumută de la banca centrală. Ea acționează ca principalul instrument de control al inflației și al stabilității economice.

O dobândă cheie ridicată descurajează creditarea. O dobândă mică ieftinește creditele bancare.

Potrivit sursei citate, membrii Consiliului au decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

„Pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât în ședința de astăzi, 15 mai 2026, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Totodată, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, se arată în comunicatul BNR.

BNR: Inflație mai mare din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Totodată, BNR a prognozat că rata anuală a inflației va crește în trimestrul II 2026 peste nivelurile previzionate anterior, în principal ca urmare a efectelor anticipate a fi exercitate de scumpirea combustibililor, pe fondul măririi deosebit de ample a cotațiilor petrolului și gazelor naturale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Acestea se vor suprapune efectelor de bază nefavorabile ce se vor manifesta în același interval pe segmentul energie, dar și influențelor așteptate să vină din liberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici și din eliminarea ulterioară a plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază. Rata anuală a inflației va cunoaște însă o corecție descendentă substanțială în trimestrul III 2026 - odată cu epuizarea efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor -, și va descrește apoi gradual, reintrând în trimestrul III 2027 în interiorul intervalului țintei, în condițiile intensificării presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta s-a adâncit peste așteptări în trimestrul IV 2025 și este așteptat să se mai adâncească în semestrul I 2026, pe fondul progresului corecției bugetare, dar și în contextul crizei energetice globale, coborând și menținându-se pe întregul orizont de prognoză la valori semnificativ mai joase decât cele previzionate anterior”, se mai arată în comunicatul BNR.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: