Apel public pentru sănătatea copiilor. Alin Tișe cere sprijinul administrațiilor din Transilvania pentru realizarea Spitalul Monobloc de Copii, exclus de Guvern din PNRR.

Președintele Consiliului Județean a lansat un apel public autorităților locale transilvănene să sprijine realizarea Spitalului Pediatric Monobloc, obiectiv medical exclus de Guvern din PNRR. „Adevărații beneficiari ai acestui spital nu sunt doar clujenii, ci și pacienții proveniți din toată țara”, spune Alin Tișe.

Apel public pentru sănătatea copiilor. Alin Tișe cere sprijinul administrațiilor din Transilvania pentru realizarea Spitalul Monobloc de Copii, exclus de Guvern din PNRR|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a inițiat un demers public către administrațiile publice din Transilvania pentru susținerea Spitalului de Copii Monobloc din Cluj.

„Recenta decizie a Guvernului de a nu include pe lista proiectelor finanțate prin PNRR două dintre cele mai mature proiecte de infrastructură medicală din țară, respectiv Centrul de Transplant Multiorgan și Spitalul Regional Monobloc pentru Copii, mă obligă să fac o serie de demersuri în vederea implementării acestor proiecte majore, strategice”, spune Alin Tișe.

Apel public pentru sănătatea copiilor: Tișe cere sprijinul administrațiilor din Transilvania pentru realizarea Spitalul Monobloc de Copii

Marți, președintele Consiliului Județean Cluj a transmis președinților consiliilor județene și primarilor municipiilor reședință de județ din Transilvania, respectiv Regiunea Nord-Vest și Centru, un apel la susținerea efectivă, prin documente, demersuri concrete și mai ales lobby/susținere publică pentru ceea ce trebuie să fie Spitalul Regional Monobloc pentru Copii.

„Motivez că, absolut la fiecare moment de analiză a PNRR, acest proiect major - Spitalul Regional Monobloc pentru Copii era cel mai avansat proiect din țară, conform tuturor criteriilor, cu atât mai mult cu cât era fie la stadiul de licitație de execuție sau, acum, la stadiul de executare a lucrărilor. Cu toate acestea, nu a fost selectat pe lista PNRR”, explică Alin Tișe.

Decizia conduce la pierderea finanțării prin PNRR, în contextul în care Spitalul Regional Monobloc pentru Copii poate fi realizat, fără probleme, până la finalul închiderii acestui program, spre deosebire de multe altele incluse la finanțare.

Consiliul Județean Cluj a alocat banii necesari lucrărilor ce se vor executa în acest an pentru realizarea Spitalului Pediatric din Borhanci, dar este absolut nevoie – ca la orice spital regional, să fie susținut atât prin finanțări guvernamentale, cât și prin contibuția autorităților județene și locale beneficiare.

„Adevărații beneficiari ai acestui Spital Regional Monobloc pentru Copii nu sunt doar clujenii, ci și pacienții proveniți din toată țara, cu precădere din Transilvania.

Adresez, deci, un apel public autorităților locale transilvănene să sprijine acest proiect regional de care întreaga regiune are imperios nevoie!”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj în apelul lansat către administrațiile locale din Transilvania.

Guvernul a dat o lovitură puternică investițiilor din Cluj, în condițiile în care două obiective medicale strategice - Centrul de Transplant Multiorgan și Spitalul Pediatric Monobloc, nu au fost incluse în PNRR, iar prin urmare nici pe lista spitalelor ce vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027.

În total, de la 28,5 miliarde euro din PNRR, România mai poate dispune de 21,6 miliarde de euro. Astfel, statul pierde 7 miliarde de euro, din care cele mai multe proiecte vizau investiții în Sănătate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: