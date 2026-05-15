The Color Run 2026 aduce restricții de circulație în centrul Clujului: străzi închise pe durata competiției

Atenție, șoferi! Circulația pe mai multe străzi din centrul Clujului va fi restricționată sâmbătă, 16 mai, cu ocazia desfășurării competiției „The Color Run”.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat restricții de circulație în centrul orașului cu ocazia evenimentului „The Color Run 2026”, programat sâmbătă, 16 mai.

Astfel, în intervalul orar 10.00 –14.30, circulația rutieră va fi închisă pe traseul competiției, după cum urmează:

*Piața Unirii (latura estică) – strada Iuliu Maniu – strada Baba Novac – Bulevardul Eroilor – Piața Unirii (latura de Sud) – strada Universității – strada I.C. Brătianu – strada Baba Novac – strada Mihail Kogălniceanu – strada Universității – strada Potaissa – strada Inocențiu Micu Klein – strada Universității – strada Napoca – strada Samuil Micu – strada Episcop Ioan Bob – strada Ioan Rațiu – strada Napoca – sosire Piața Unirii.

De asemenea, parcările situate pe Bulevardul Eroilor vor trebui eliberate în intervalul orar 00.00 - 14.30.

