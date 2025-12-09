Clujul investește în tinerele talente: 20 de piane noi, în dotarea Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”

20 de piane noi au fost livrate la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, în urma unei investiții de peste 580.000 de euro de la bugetul local, iar elevii și profesorii le pot folosi de acum în procesul educațional.

Zeci de piane de ultimă generație, pentru Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”|Foto: Emil Boc - Facebook

Clujul investește în educația de calitate. Astfel, elevii Colegiului de Muzică au 20 de piane noi achiziționate de Primărie, în urma unei investiții realizate din bugetul local.

Proiectul a fost anunțat inițial în august 2024: astfel, primele trei piane, dintr-un total de 23, au fost livrate în urmă cu un an, iar celelalte 20 de piane au fost livrate acum în dotarea unității de învățământ.

„Pianele au fost achiziționate cu fonduri alocate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca urmând cerințele specifice ale echipei colegiului, astfel încât să asigurăm dotări de cea mai bună calitate pentru elevii noștri.

Ne dorim ca, la Cluj-Napoca, fiecare copil să își împlinească potențialul educațional. De aceea continuăm să investim - prin proiecte europene și cu finanțare locală - în școli, creșe și grădinițe din toate cartierele, în infrastructură modernă și dotări pentru elevi și profesori”, a declarat primarul Emil Boc în cadrul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Infrastructura din prezent datează din anii ’70, fiind actualizată în decursul timpului cu câteva piane, iar în prezent administrația locală a realizat o investiție semnficativă prin achiziția a zeci de piane care au intrat în dotarea colegiului. Pianele vor funcționa în sălile de curs, iar sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii vor putea exersa pentru a avea viitorul artistic al Clujului asigurat.

