Mai mulți bani pentru Bazinul Olimpic: o parte din fondurile de la Parcul Est, redirecționată pentru infrastructura sportivă din Borhanci

Bazinul de înot aflat în construcție la Cluj va beneficia de alocări suplimentare de peste 27 de milioane de lei. O parte din acești bani vin de la un alt proiect verde al municipiului – Parcul Est.

Fonduri suplimentare pentru Bazinul de înot din Borhanci

Primăria pregătește modificarea unei hotărâri din 2019, prin care contracta o finanțare rambursabilă internă în valoare de 300 de milioane de lei, pentru a asigura finanțarea programului de realizare a investițiilor din Cluj-Napoca.

În această săptămână, consilierii locali vor dezbate spre aprobare proiectul care vizează suplimentarea fondurilor pentru infrastructura sportivă din Borhanci.

Mai exact, pentru realizarea Bazinului de înot din Borhanci, Primăria propune suplimentarea fondurilor cu 27,3 milioane de lei.

Astfel, valoarea proiectului privind echiparea tehnică și edilitară pentru Hub-ul din zona Borhanci, care include infrastructura sportivă – bazin de înot și bază sportivă, precum și pădurea-parc, este majorată de la 93,7 milioane de lei la 121 de milioane de lei.

În același timp, investiția pentru amenajarea Parcului Est, un proiect verde major al municipiului, va fi diminuată de la 151,4 milioane de lei la 121 milioane de lei.

Practic, fondurile sunt redirecționate de la un obiectiv de investiții la altul. Decizia vine în condițiile în care în urmă cu doi ani, administrația locală aproba diminuarea valorii alocate pentru Parcul Est de la 175 de milioane de lei la 163 de milioane de lei și introducea noi obiective de investiții, precum modernizarea Văii Chintăului și revitalizarea Parcului Feroviarilor.

sursa: primariaclujnapoca.ro

Ulterior, în 2024, în acest program de finanțare a fost inclusă și școala gimnazială din cartierul Bună Ziua.

În 2025, s-a aprobat diminuarea sumei alocate pentru Bazinul de înot, suplimentarea sumei pentru liceul și sala de sport din Borhanci, eliminarea proiectului școlii din Bună Ziua și introducerea unui nou obiectiv privind echiparea tehnico-edilitară în cadrul proiectului dezvoltat în Borhanci, cu o valoare de 7 milioane de lei.

sursa: primariaclujnapoca.ro

Acum, administrația locală vrea să suplimenteze fondurile pentru bazinul de înot din Borhanci, investiție ce va dispune de o capacitate de 1.000 de spectatori și facilități de top. Complexul va avea trei niveluri, incluzând bazin de înot, bazin de sărituri, bazin pentru inițiere; zone de relaxare și vestiare moderne.

În vara anului trecut, Guvernul aloca 10 milioane de euro pentru realizarea Parcului Est, cel mai mare parc amenajat în Cluj-Napoca. În octombrie 2025, Consiliul Local aproba Planul Urbanistic Zonal pentru Parcul Est, proiect cu o valoare totală de 18,5 milioane de euro.

