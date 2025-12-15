Podul Elisabeta intră în reabilitare: 8 milioane de lei pentru modernizarea pasarelei pietonale de pe Someș

Podul Eilsabeta, cea mai veche pasarelă pietonală peste râul Someș, intră în reabilitare.

Podul Elisabeta intră în reabilitare|Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Local va dezbate spre aprobare, miercuri, proiectul care vizează reabilitarea podului Elisabeta.

În vara acestu an, administrația locală a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru elaborarea documentației tehnice în vederea autorizării execuției lucrărilor de reabilitare a pasarelei pietonale peste râul Someșul Mic, între strada Splaiul Independenței și strada General Dragalina.

Podul Elisabeta intră în reabilitare: 8 milioane de lei pentru modernizarea pasarelei pietonale de pe Someș

Investiția, care include lucrări de consolidare a suprastructurii existente pentru pasarela pietonală în lungime de 73,2 m, precum și a reabilitării rampei de acces, inclusiv modernizarea sistemului de iluminat și amplasarea unui sistem de supraveghere video, este estimată la 7,9 milioane de lei, bani din bugetul local.

Durata lucrărilor este de 1 an și două luni, din care 6 luni pentru proiectare și opt luni în vederea execuției efective a proiectului în teren.

Podul Elisabeta este situat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, fiind parte a ansamblului urban „Centrul istoric al orașului Cluj”. Deși nu este clasat individual ca monument istoric, este definit drept „clădire echivalentă ca valoare monumentelor istorice”. Astfel, investiția de reabilitare va beneficia de intervenții în regim specific monumentelor istorice.

Cea mai veche pasarelă pietonală peste Someșul Mic

Podul Elisabeta din Cluj-Napoca reprezintă cea mai veche pasarelă pietonală peste Râul Someșul Mic care este încă păstrată.

„Intențiile de realizare a unei traversări pietonale peste râu au existat încă din secolul al XIX-lea, însă construirea efectivă a podului are loc la începutul secolului XX, concomitent cu realizarea ansamblului monumental dedicat Împărătesei Elisabeta, dispus pe frontul sudic al Cetățuii”, se arată în documentația supusă aprobării.

Realizarea monumentului dedicat împărătesei, a promenadei care conduce la acesta și a podului au loc în anul 1902, la scurt timp după asasinarea acesteia de la Geneva din anul 1898.

Podul primește numele împărătesei comemorate, fiind subliniată astfel legătura dintre ansamblul monumental şi noua traversare peste râu, obiectul de infrastructură de trafic pietonal reprezentând o parte componentă a ansamblului Parcul Oraşului (Parcul Central) - Promenada Elisabeta - Cetățuie.

Podul își păstrează până astăzi substanța originală, iar ultimele lucrări de reabilitare au fost realizate în anii ’80.

Reabilitarea podului pietonal face parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a infrastructurii publice din municipiul Cluj-Napoca. Podul Elisabeta, amplasat între strada Splaiul Independenței și strada General Dragalina, este situat în apropierea Operei Mghiare din Cluj-Napoca și oferă acces spre Ansamblul Cetățuia, un alt proiect pregătit pentru modernizare, aflat în etapa de obținere a finanțării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: